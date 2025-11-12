विज्ञापन
लड़के ने ChatGPT से पूछे ऐसे सवाल, जवाब सुनकर मच जाएगी खलबली, लोग बोले- ऐ भगवान क्या ये सच है?

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ChatGPT से ऐसे सवाल पूछा रहा है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, लेकिन असल झटका तो आपको चैटजीपीटी के जवाब सुनकर लगेगा, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा.

लड़के के सवालों का ChatGPT ने दिया चौंकाने वाला जवाब, सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

ChatGPT Instagram viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई कन्फ्यूज और हैरान है. वीडियो में एक लड़का कैमरे के सामने कहता है, 'मेरे होश उड़ गए ChatGPT के साथ ये गेम खेलकर, ध्यान से सुनना.' वो फिर अपने फोन में ChatGPT का वॉइस कमांड ऑन करता है और कहता है, 'चलो गेम शुरू करते हैं.' ChatGPT जवाब देता है, 'नमस्कार के साथ गेम खेलना शुरू करते हैं, मैं तैयार हूं.' और यहीं से शुरू होता है एक अजीब लेकिन बेहद वायरल गेम 'Yes or No Challenge.' इस वीडियो को देखकर यकीनन आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे.

गेम के रूल्स सुनकर लोग बोले- क्या वाकई ChatGPT ऐसा बोल सकता है? (weird viral video)

लड़का अपने गेम के तीन रूल बताता है.

  • हर सवाल का जवाब सिर्फ 'हां' या 'ना' में देना होगा.
  • हर जवाब 100% सच होगा.
  • अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना है, तो ChatGPT 'ऑरेंज' बोलेगा.

गेम शुरू होते ही सवालों की बौछार होती है.. (ChatGPT Instagram viral)

  • पहला सवाल: 'सर्जरी में टारगेट्स दिए जाते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती?' (हॉस्पिटलस में सर्जरी के समय टॉरगेट दिए जाते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती है?)
  • ChatGPT ने जवाब दिया- 'ऑरेंज.'
  • फिर दूसरा सवाल आया: क्या कीमोथेरेपी से कैंसर बढ़ता है? (कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कैंसर फैलता है बनता है ना कि डिटेक्ट होता है?)
  • इस पर ChatGPT ने कहा- 'हां.'
  • तीसरे सवाल में लड़के ने पूछा: क्या शुगर, मीट और डेयरी इंडस्ट्री जानबूझकर लोगों को बीमार बना रही हैं?
  • ChatGPT ने फिर कहा- 'ऑरेंज.'
  • वीडियो के आखिर में लड़का कहता है देखा आपने? ChatGPT ने खुद सब मान लिया.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो (ChatGPT orange code meaning)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ayur.teen नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है, 'GPT के साथ एक और राउंड खेल लिया आप लोगों के कहने पर.' कुछ यूजर्स इसे 'Eye-opening' बता रहे हैं तो कुछ इसे 'Scripted Fun' कहकर ट्रोल कर रहे हैं. फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ChatGPT वाकई ऐसा बोल सकता है या ये सब एडिटेड है?

