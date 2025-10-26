विज्ञापन
अब ChatGPT के साथ कर सकेंगे 'गंदी बात', जानिए कौन कर पाएगा ये एडल्ट टॉक चैट

AI के चैटबॉट्स आने के बाद से ही लोग चैटबॉट से कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं. कई मामलों में चैटजीपीटी अभी तक अश्लील बातों का जवाब नहीं देता था. वहीं अब सैम ऑल्टमैन ने नीतियों में बदलाव करने का फैसला लिया है.

AI Chatbot Rules: कभी सोचा था कि वो AI चैटबॉट, जो हमें रेसिपी से लेकर रिज़्यूमे तक बनाने में मदद करता है, अब 'एडल्ट बातचीत' भी करेगा? OpenAI के CEO Sam Altman ने हाल ही में ऐसा एलान किया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. अब ChatGPT में एक बड़ा पॉलिसी अपडेट आने वाला है, जिसके बाद 18 साल से ऊपर के यूज़र्स उससे 'एडल्ट टॉपिक्स' पर भी बात कर सकेंगे, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ.

क्यों बदली जा रही है नीति? (Sam Altman policy change)

AI चैटबॉट्स के आने के बाद से लोग उनसे हर तरह के सवाल पूछते हैं, कभी होमवर्क से जुड़ा, तो कभी रिलेशनशिप एडवाइस से, लेकिन कई बार कुछ यूज़र्स एडल्ट या सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी बातें करने की कोशिश करते हैं, जिसे ChatGPT अब तक ब्लॉक कर देता था. सैम ऑल्टमैन का कहना है कि, अब वे चाहते हैं कि AI को 'रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशन' के ज्यादा करीब लाया जाए, ताकि लोग खुलकर बात कर सकें, मगर जिम्मेदारी के साथ.

18+ वेरिफिकेशन होगा ज़रूरी (ChatGPT 18+ feature)

एडल्ट टॉक का एक्सेस हर किसी को नहीं मिलेगा. पहले उम्र की पुष्टि (Age Verification) करनी होगी, यानी अगर आप 18 साल से कम हैं, तो ChatGPT आपके लिए वैसी बातचीत की अनुमति नहीं देगा. यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया दिसंबर 2025 तक पूरी होगी. ओपनएआई का कहना है कि यह कदम सेफ्टी और कंट्रोल दोनों के लिए ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह का मिसयूज़ या हानिकारक इंटरैक्शन रोका जा सके.

GPT-5 में आएगा नया 'Behavioural Router' (ChatGPT adult chat)

  • OpenAI के नवीनतम मॉडल GPT-5 को पहले से ज्यादा समझदार और सुरक्षित बनाया गया है.
  • इसमें एक नया सिस्टम जोड़ा गया है जिसे कहा जाता है...Behavioural Router.
  • यह सिस्टम किसी भी बातचीत के दौरान यह पहचान लेता है कि यूज़र की बात सुरक्षित, संवेदनशील या खतरनाक दिशा में तो नहीं जा रही.
  • अगर पैटर्न खतरे का संकेत देता है, तो GPT जवाब देने से मना भी कर सकता है.
  • यानि कि AI खुलकर बात करेगा, मगर सीमाओं के अंदर.

