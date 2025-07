बंदे ने ChatGPT और Grok की मदद से 10 दिन में पैसे डबल किए, देख लोग बोले- अब तो हम भी try करेंगे

AI se paisa kaise banaye: सोचिए आप छुट्टी वाले दिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलकर बैठे हों और साथ में ChatGPT जैसे AI से पैसे कमा रहे हों...तो यकीनन आपका भी दिन बन जाएगा. ऐसा ही कुछ किया एक Reddit यूज़र ने, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई है. इस Redditor ने महज $400 (लगभग ₹33,000) से Robinhood पर ट्रेडिंग शुरू की. उसका मकसद था ये देखना कि क्या ChatGPT और Elon Musk के AI 'Grok' उसकी ट्रेडिंग समझ से बेहतर काम कर सकते हैं? इसने दोनों AI को भरपूर डेटा दिया. स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन चेन, टेक्निकल चार्ट्स और फिर बोला...अब मुझे ऐसे ट्रेड दो जो मेरी बियर और BBQ का बजट भी करोड़ों में बदल दे.

करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे हैं AI bros (man doubles money using AI)

सिर्फ 10 ट्रेडिंग दिनों में उसने 18 ट्रेड किए, जिनमें से 17 क्लोज कर चुका है और चौंकाने वाली बात ये रही कि ChatGPT और Grok दोनों का 100% success rate रहा. ChatGPT ने 13 में 13 ट्रेड सही निकाले और Grok ने 5 में 5. Reddit यूज़र खुद हैरान रह गया और बोला...भाई, ये तो मिरैकल है. इस success से उत्साहित होकर वो अब इसे 6 महीने तक जारी रखना चाहता है. उसकी पोस्ट का टाइटल ही था...Watching ChatGPT Make Me Money While I Chill and Crack a Cold One, यानि की चैटजीपीटी देखकर मैं पैसे कमा सकता हूं, जबकि मैं आराम कर रहा हूं और एक ठंडा पेय पी रहा हूं.

Reddit पर वायरल हुई दिलचस्प कहानी (Reddit AI money doubling)

वहीं इसे लेकर सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया. जहां कुछ लोग AI की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने इसे 'बुल मार्केट में हर कोई जीनियस होता है' कहकर चेतावनी (ChatGPT se stock ka idea) दी है. एक यूज़र ने लिखा, ये पोस्ट तो मुझे motivation दे गई. मैं Monday से शुरू कर रहा हूं. दूसरे ने मजाक में कहा, Golf सिखाने के बाद अब ChatGPT से paisa kamaunga. वहीं एक यूज़र ने कहा, भाई, मज़ा आ रहा है पोस्ट पढ़कर लेकिन ये मत भूलो, ये सट्टा है...ज्ञान नहीं.

