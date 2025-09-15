विज्ञापन
Kota News: बाथरूम गया था डॉक्टर, तभी कमोड से प्रकट हुए नाग देवता, VIDEO वायरल

खौफनाक मंजर कोटा के एमबीएस अस्पताल में पेश आया, जब यहां रेजिडेंटस डॉक्टर के हॉस्टल के एक बाथरूम से कोबरा निकलने से दहशत फैल गई. शाकिर अली की रिपोर्ट

कोटा:

कभी सोचिए आप टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए बैठे हैं. ऐसे में कमोड से कोबरा निकल आए तो. कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर कोटा के एमबीएस अस्पताल में पेश आया, जब यहां रेजिडेंटस डॉक्टर के हॉस्टल के एक बाथरूम से कोबरा निकलने से दहशत फैल गई. रविवार की रात, पीजी हॉस्टल के कमरा नंबर 24 में रहने वाले डॉ. मुदित शर्मा के बाथरूम के कमोड में एक विशाल कोबरा सांप दिखाई दिया. यह देख डॉ. मुदित घबरा गए और उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया. कोबरा सांप ने पहले बाथरूम से कमरे में और फिर वापस बाथरूम में जाकर अपनी जगह बना ली. डॉक्टरों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ.

आखिरकार, स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 फीट लंबे कोबरा सांप का रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के बाद सांप को लाडपुरा रेंज के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि हॉस्टल के आसपास घनी झाड़ियां और घास-फूस हैं, जो सांपों के लिए एक आदर्श ठिकाना हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यहां और भी सांप हो सकते हैं.

यह पहली बार नहीं है जब हॉस्टल परिसर में जंगली जानवरों को देखा गया है. हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टरों ने प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने और जल्द से जल्द इसका समाधान करने की मांग की है.

