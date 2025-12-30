डॉक्टर-मरीज गले मिले, एक-दूसरे से माफी मांगी और...खत्म हो गया IGMC शिमला मारपीट विवाद, देखें VIDEO

राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट का मामला, जिसने देशभर की सुर्खियों में जगह बनाई थी, अब पूरी तरह शांत हो गया है. विवाद के केंद्र में रहे डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार ने पुरानी बातों को भुलाकर एक-दूसरे से माफी मांग ली है.

दोनों तरफ से हुई थी गलती

समझौते के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राघव नरूला ने कहा कि उस समय जो कुछ भी हुआ, उसमें दोनों तरफ से गलती हुई थी. उन्होंने बताया, "अब जब हमारे बीच समझौता हो गया है, तो सभी गिले-शिकवे दूर हो चुके हैं. हम दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाकर सॉरी कह दिया है और अब सब ठीक है."

मरीज ने भी जताई संतुष्टि

वहीं, दूसरी ओर मरीज अर्जुन पंवार ने भी इस विवाद को खत्म करने की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "डॉक्टर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली है और मैंने भी मामला खत्म करने का फैसला किया है. उस वक्त क्या और कैसे हुआ, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. जब माफी मांग ली गई है, तो मामला यहीं खत्म हो जाता है."

सुर्खियों में रहा था यह विवाद

गौरतलब है कि अस्पताल परिसर में हुई इस मारपीट का वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं, जिससे अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे. रेजिडेंट डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच उपजे इस तनाव के कारण अस्पताल का माहौल काफी गरमा गया था.