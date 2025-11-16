दुल्हन की नजर उतारने चला दूल्हा..मच गया बवाल, वीडियो देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

Funny Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे मौकों पर अक्सर ऐसे मजेदार पल देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर मेहमान भी खूब हंसते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनका खूब मजाक बनता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन की नजर उतारने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है और फिर उन नोटों को हवा में उड़ा देता है. उसके बाद जो होता है उसे देखकर यकीनन किसी की भी हंसी छूट जाएगी. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं, यही है 'घर-घर की कहानी.'

दूल्हे का 'नजर उतार' रिवाज और नोटों की बरसात (shaadi ke funny videos)

वायरल वीडियो में दूल्हा अपनी दुल्हन की नजर उतारने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है. बड़े प्यार से वह दुल्हन के सामने नोट घुमाता है और फिर मजाकिया अंदाज में उन्हें हवा में उछाल देता है. बस यहीं से शुरू होता है शादी का असली कॉमेडी शो.

बच्चे की हरकत ने खराब किया दिमाग (dulha dulhan funny moment)

जैसे ही नोट हवा में उड़ते हैं, इधर-उधर खड़े बच्चे फटाफट दौड़ पड़ते हैं. कोई झुककर नोट पकड़ रहा है, तो कोई धक्का-मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है. इस भगदड़ में दुल्हन थोड़ा लड़खड़ा जाती है और गिरते-गिरते बचती है. सौभाग्य से पास ही खड़े एक शख्स ने उसे तुरंत संभाल लिया.

कमेंट सेक्शन में हंसी का तूफान (note udane wala video)

वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही हजारों व्यूज और मजेदार कमेंट्स जुटा चुका है. किसी ने लिखा, 'हर शादी में ऐसे बच्चे जरूर आते हैं और फिर घर जाकर पिटाई भी खाते हैं.' एक यूजर ने इसे शादी का 'सबसे रियल और एंटरटेनिंग मोमेंट' बताया. लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को ढेरों शुभकामनाएं भी दीं और कहा, 'आपकी लाइफ भी ऐसे ही हंसी-खुशी से भरी रहे.'

क्यों वायरल हुआ ये पल? (Kids Rush for Money)

क्योंकि इंडियन वेडिंग सिर्फ रस्में नहीं होतीं…इनमें छिपे छोटे-छोटे मजेदार पल ही इन्हें सबसे यादगार बना जाते हैं और यही वीडियो उस खुशीभरे गजब माहौल की सबसे प्यारी मिसाल बन गया है.

