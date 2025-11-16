विज्ञापन
विशेष लिंक

दुल्हन की नजर उतारने चला दूल्हा..मच गया बवाल, वीडियो देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

Viral Instagram Reels: सोशल मीडिया पर वायरल शादी के इस वीडियो में बच्चों की हरकतें देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वहीं वीडियो देख चुके यूजर्स खूब मौज भी ले रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दुल्हन की नजर उतारने चला दूल्हा..मच गया बवाल, वीडियो देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल
बड़े प्यार से अपनी दुल्हन की नजर उतार रहा था दूल्हा, तभी बच्चों ने कर दी ऐसी हरकत,गुस्से से तिलमिला गया दूल्हा

Funny Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे मौकों पर अक्सर ऐसे मजेदार पल देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर मेहमान भी खूब हंसते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनका खूब मजाक बनता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन की नजर उतारने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है और फिर उन नोटों को हवा में उड़ा देता है. उसके बाद जो होता है उसे देखकर यकीनन किसी की भी हंसी छूट जाएगी. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं, यही है 'घर-घर की कहानी.' 

ये भी पढ़ें:- काश मेरा भी दोस्त बनिया होता...अग्रवालों की शादी का कार्ड, लड़के ने दिखाया अंदर से क्या निकला?

दूल्हे का 'नजर उतार' रिवाज और नोटों की बरसात (shaadi ke funny videos)

वायरल वीडियो में दूल्हा अपनी दुल्हन की नजर उतारने के लिए पैसों का इस्तेमाल करता है. बड़े प्यार से वह दुल्हन के सामने नोट घुमाता है और फिर मजाकिया अंदाज में उन्हें हवा में उछाल देता है. बस यहीं से शुरू होता है शादी का असली कॉमेडी शो. 

बच्चे की हरकत ने खराब किया दिमाग (dulha dulhan funny moment)

जैसे ही नोट हवा में उड़ते हैं, इधर-उधर खड़े बच्चे फटाफट दौड़ पड़ते हैं. कोई झुककर नोट पकड़ रहा है, तो कोई धक्का-मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है. इस भगदड़ में दुल्हन थोड़ा लड़खड़ा जाती है और गिरते-गिरते बचती है. सौभाग्य से पास ही खड़े एक शख्स ने उसे तुरंत संभाल लिया.

ये भी पढ़ें:- शादी से पहले दूल्हे की मिनिमम सैलरी कितनी हो? पर लड़की का जवाब सुन इमोशनल हुए लड़के

कमेंट सेक्शन में हंसी का तूफान (note udane wala video)

वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही हजारों व्यूज और मजेदार कमेंट्स जुटा चुका है. किसी ने लिखा, 'हर शादी में ऐसे बच्चे जरूर आते हैं और फिर घर जाकर पिटाई भी खाते हैं.' एक यूजर ने इसे शादी का 'सबसे रियल और एंटरटेनिंग मोमेंट' बताया. लोगों ने दूल्हा-दुल्हन को ढेरों शुभकामनाएं भी दीं और कहा, 'आपकी लाइफ भी ऐसे ही हंसी-खुशी से भरी रहे.'

ये भी पढ़ें:- दूल्हे का 'हीरोइन स्टाइल' डांस हुआ वायरल, शर्म से पानी-पानी हो गई दुल्हन

क्यों वायरल हुआ ये पल? (Kids Rush for Money)

क्योंकि इंडियन वेडिंग सिर्फ रस्में नहीं होतीं…इनमें छिपे छोटे-छोटे मजेदार पल ही इन्हें सबसे यादगार बना जाते हैं और यही वीडियो उस खुशीभरे गजब माहौल की सबसे प्यारी मिसाल बन गया है.

ये भी पढ़ें:- मेरे सैयां सुपरस्टार...पर दुल्हन का धमाकेदार डांस, अचानक हुई दूल्हे की एंट्री ने काटा बवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Trending Video, Shaadi Ke Funny Videos, Viral Instagram Reels, Trending Reels
Get App for Better Experience
Install Now