मेरे सैयां सुपरस्टार...पर दुल्हन का धमाकेदार डांस, अचानक हुई दूल्हे की एंट्री ने काटा बवाल

Funny Wedding Dance Video: इस कमाल के शादी के वीडियो में दुल्हन का डांस तो सुपरहिट था ही, लेकिन दूल्हे 'राजा' की एंट्री ने तो जैसे पूरी लाइमलाइट ही चुरा ली. वीडियो देख चुके लोग मौज लेते हुए बोले- 'इतनी खूबसूरत दुल्हन की ऐसी क्या मजबूरी थी.'

मेरे सैयां सुपरस्टार...पर दुल्हन का धमाकेदार डांस, अचानक हुई दूल्हे की एंट्री ने काटा बवाल
मेरे सैयां सुपरस्टार गाने पर दुल्हन कर रही थी डांस, तभी दूल्हे ने ली ऐसी एंट्री, हक्के-बक्के रह गए रिश्तेदार

Dulha-Dulhan Viral Video: शादी-ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया की जान बन चुके हैं. हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जो लोगों को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देता है. इन दिनों भी एक ऐसा ही शादी का वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा रहा है. वीडियो में दुल्हन 'मेरे सैयां सुपरस्टार' गाने पर दिल खोलकर डांस कर रही है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा माहौल बदल जाता है.

दूल्हे की एंट्री ने बदल दिया माहौल (viral groom entry video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही दुल्हन डांस कर रही होती है, तभी दूल्हा ग्रैंड एंट्री मारता है, लेकिन उसकी एंट्री देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे. दूल्हे का कॉन्फिडेंस तो काबिले-तारीफ है, मगर उसकी पर्सनैलिटी देखकर लोगों के रिएक्शन और भी मजेदार हैं. कोई कह रहा है, '35 वॉट को 100 वॉट का चार्जर मिल गया,' तो कोई लिख रहा है, 'धरती संकट में है.'

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन (dulha dulhan dance viral)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और अब तक इसे खूब देखा और शेयर किया जा चुका है. यूजर्स ने इस जोड़ी को देखकर मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. एक ने लिखा, 'एटिट्यूड वाली लड़कियों के साथ यही होता है,' तो दूसरे ने कहा, 'सच में सैयां सुपरस्टार है.' दूल्हा-दुल्हन दोनों स्टेज पर मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं और यही बात वीडियो को और भी प्यारा बना देती है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो हर सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है.

इंटरनेट पर छाया कपल का डांस (Bride dance on Mere Saiyaan Superstar)

हर किसी की शादी खास होती है, लेकिन कुछ लोग उसे यादगार बनाने में एक्स्ट्रा मेहनत कर जाते हैं. इस जोड़ी ने भी ऐसा ही किया...बस लोगों ने इसे एक मजेदार ट्विस्ट के साथ दिल से अपना लिया.

