विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी से पहले दूल्हे की मिनिमम सैलरी कितनी हो? पर लड़की का जवाब सुन इमोशनल हुए लड़के

Shadi Boy Income: शादी में लड़के की सैलरी पर पूछे गए सवाल का लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि, लाखों लोग उनके फैन बन गए. वीडियो को 1.66 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
शादी से पहले दूल्हे की मिनिमम सैलरी कितनी हो? पर लड़की का जवाब सुन इमोशनल हुए लड़के
शादी में लड़के की सैलरी पर लड़की का जवाब हुआ वायरल, जीता सबका दिल

Marriage salary question viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें शादी को लेकर पूछे गए एक सवाल का लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि, लाखों लोग उसके फैन बन गए. आमतौर पर जब किसी लड़की से पूछा जाता है कि वह अपने होने वाले पति की न्यूनतम सैलरी कितनी चाहती है, तो ज्यादातर जवाब डिजिट में आते हैं...30 हजार, 50 हजार या लाखों रुपये, लेकिन इस वीडियो में आई एक सादगी भरी बात ने इंटरनेट का दिल जीत लिया.

'बस एक-दूसरे का पेट पाल लें' (viral girl answer on salary)

वायरल वीडियो में एक शख्स हाथ में माइक लेकर एक लड़की से पूछता है, आप जिससे शादी करोगी, उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? लड़की, जिसका नाम ऐश्वर्या है, बिना हिचकिचाए जवाब देती है, एक-दूसरे का पेट पाल लें, इतना काफी है. उसका यह मासूम जवाब सुनकर लोग हैरान भी हुए और भावुक भी. आज के दौर में जहां रिश्ते अक्सर आर्थिक उम्मीदों में फंस जाते हैं, वहां ऐश्वर्या का यह जवाब एक ताज़गी भरी सोच लेकर आया.

इंटरनेट पर छा गई ऐश्वर्या (groom ki salary kitni honi chahiye)

Instagram पर @crezy_shan द्वारा पोस्ट की गई इस Reel को अब तक 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 15 लाख से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है और 22 हजार से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट करके अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं. कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, दिल से सैल्यूट यार आपको. दूसरे ने कहा, आपने तो दिल ही जीत लिया. एक अन्य ने लिखा, आपकी बात सुनकर दिल को सुकून मिला. लगभग हर कमेंट में लोग उसकी सादगी और सोच की तारीफ कर रहे हैं.

क्यों बना यह जवाब खास (Aishwarya reel Instagram)

आज के समय में जब शादी की बात आते ही पैसों और लाइफस्टाइल की चर्चा पहले होती है, वहां यह जवाब लोगों को याद दिलाता है कि असल में रिश्ते भरोसे, साथ और समझ से बनते हैं. शायद यही वजह है कि यह वीडियो लाखों दिलों में जगह बना रहा है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Girl Answer On Salary, Marriage Salary Question Viral, Aishwarya Viral Video Instagram, Groom Salary Debate, Marriage Expectations India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com