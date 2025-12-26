विज्ञापन

ऑन कैमरा शख्स ने की हार्दिक पांड्या के साथ बदतमीजी, क्रिकेटर के लिए कह डाली ऐसी बात

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की. यह घटना क्रिसमस ईव पर हुई, जब हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड महीका शर्मा के साथ एक रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे.

फैन की बदतमीजी पर हार्दिक पंड्या ने दिखाई परिपक्वता, वीडियो वायरल
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की. यह घटना क्रिसमस ईव पर हुई, जब हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड महीका शर्मा के साथ एक रेस्तरां से बाहर निकल रहे थे. हार्दिक ने पहले महीका को कार में सावधानी से बैठाया और फिर कुछ फैंस के साथ सेल्फी ली. जैसे ही वे जाने लगे, फैंस और फोटो मांगते रहे. वीडियो में हार्दिक कहते सुनाई दे रहे हैं, "ले तो लिया, और कितना लेगा?" तभी एक फैन ने सीमा लांघते हुए कहा, "भाड़ में जा." 

हार्दिक ने इस भद्दी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांतिपूर्वक कार में बैठकर चले गए. उनकी इस परिपक्वता की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. हाल ही में हार्दिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में शानदार वापसी की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सीरीज 3-1 से जीती. हार्दिक ने पांचवें टी20 में सिर्फ 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर सबको चौंकाया. यह भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. युवराज सिंह का 12 गेंदों का रिकॉर्ड अभी भी कायम है.

हार्दिक ने 25 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 252 का रहा. गेंदबाजी में उन्होंने 3 ओवर में 41 रन देकर डेवाल्ड ब्रेविस का महत्वपूर्ण विकेट लिया. सीरीज में हार्दिक ने तीन पारियों में 142 रन बनाए, औसत 71 और स्ट्राइक रेट 186.84 रहा. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए और 3 विकेट भी लिए. इस प्रदर्शन से हार्दिक ने टी20 में अर्धशतक और विकेट लेने के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. अब उनके नाम 4 ऐसे मामले हैं, जबकि युवराज के 3 थे. हार्दिक की फॉर्म भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है.

