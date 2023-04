VIDEO: Banana खाकर शख्स ने मुंह से निकाला सिगरेट की तरह धुआं, TRICK देख हर कोई है हैरान

इस मजेदार Trick की मदद से शख्स ने बिना Cigarette मुंह से निकाला धुआं

Know How To Make Smoke In Your Mouth With Ice: आपने अक्सर कुछ लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा होगा. सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इससे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति भी अच्छी तरह से वाकिफ होता है, बावजूद इसके तलब है कि छूटती नहीं या लोग छोड़ना नहीं चाहते. सिगरेट का धुआं शरीर के लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है और कई बीमारियों के पैदा होने का कारण बनता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो शौक-शौक में सिगरेट पीना पसंद करते हैं, तो कुछ मुंह या नाक से निकालते सिगरेट के धुएं को स्वैग समझते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स मुंह से धुंआ निकालते नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह धुआं सिगरेट का नहीं, बल्कि किसी अजीबोगरीब तरीके से क्रिएट किया गया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे.