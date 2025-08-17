विज्ञापन
गोल मारकर जब मनाया जश्न, स्टेडियम के गड्ढे में जा गिरे खिलाड़ी, बाल-बाल बची जान

इंडोनेशिया के युवा स्ट्राइकर मिर्ज़ा फिरजतुल्लाह गोल का जश्न मनाते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर पड़े. सौभाग्य से वे सुरक्षित रहे, लेकिन वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यह हादसा मज़ाक और बहस का विषय बन गया.

Indonesia U-17 Striker Viral Video: फुटबॉल का मज़ा तभी पूरा होता है, जब खिलाड़ी गोल के बाद धूमधड़ाका कर सेलिब्रेशन करे. रोनाल्डो का Siuuu हो या मो सलाह का 'बो ऐंड ऐरो' - ये पल ही मैच को यादगार बनाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के U-17 स्ट्राइकर मिर्ज़ा फिरजतुल्लाह के साथ जश्न ने खतरनाक मोड़ ले लिया.

गोल के बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए खिलाड़ी (Independence Cup 2025 Football)

इंडिपेंडेंस कप 2025 में ताजिकिस्तान U-17 के खिलाफ 34वें मिनट में मिर्ज़ा ने शानदार हेडर से गोल दागा. खुशी में वे सीधे फैंस की ओर भागे, एडवरटाइजिंग बोर्ड कूदकर बाड़ पार की और पहुंच गए…10 फीट गहरे गड्ढे में. मैदान पर खिलाड़ी, कोच और स्टाफ सब भागे यह देखने कि कहीं उन्हें गंभीर चोट तो नहीं लगी. सौभाग्य से मिर्ज़ा का लैंडिंग ठीक हुआ और उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. थोड़ी देर बाद उन्होंने फैंस संग जश्न भी जारी रखा.

खेल जारी, पर सोशल मीडिया पर हंसी का तूफान (Indonesia vs Tajikistan U-17 Match)

स्टाफ की मदद से मिर्ज़ा को बाहर निकाला गया और वे 59वें मिनट तक खेलते रहे. मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, सोचो अगर गोल ऑफसाइड हो जाता. दूसरे यूजर ने लिखा, यह ऐसे कूदा जैसे मैं कन्क्लूजन पर कूदता हूं. तीसरे यूजर ने लिखा, लगता है ये अवे टीम का खिलाड़ी है, होम टीम वाले तो ग्राउंड अच्छे से जानते.

स्टेडियम मैनेजमेंट पर सवाल (Football Player Falls Into Pit Viral)

कई फैंस ने स्टेडियम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाड़ ऊंची होनी चाहिए थी. लोगों का कहना है कि, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, वरना ऐसे हादसे करियर तक खत्म कर सकते हैं.

