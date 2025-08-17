महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन होंगे उप-राष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार

C. P. Radhakrishnan Profile: महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. रविवार को इसकी घोषणा कर दी गई. रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा की. नड्डा ने बताया कि राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. इससे पहले वो झारखंड में भी राज्यपाल रहे हैं. तेलगाना के गर्वनर का भी चार्ज आपके पास रहा है. राजनैतिक जीवन 40 साल है. लोकसभा के दो बार के सांसद रहे है.

चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन (C. P. Radhakrishnan) का जन्म 20 अक्तूबर 1957 को तिरुप्पुर, तमिलनाडु में हुआ. वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.

सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक यात्रा

राज्यपाल पद

महाराष्ट्र: 31 जुलाई 2024 से राज्यपाल.

झारखंड: 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक राज्यपाल.

तेलंगाना: मार्च से जुलाई 2024 तक अतिरिक्त प्रभार.

पुदुच्चेरी: मार्च से अगस्त 2024 तक उपराज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार).

सांसद

1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए.

भाजपा संगठन में भूमिका

2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे.

आरएसएस और जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की.

सीपी राधाकृष्णन के उल्लेखनीय पहल

2004–2007 के दौरान भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य था—

नदियों का आपस में जोड़ना

आतंकवाद विरोध

अस्पृश्यता (अछूत प्रथा) का उन्मूलन

संसद में वस्त्र उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे.

कई वित्तीय और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी समितियों में काम किया.

शैक्षिक पृष्ठभूमि

• बी.बी.ए. (व्यवसाय प्रशासन स्नातक), वी.ओ. चिदंबरम कॉलेज, कोयम्बटूर से.



