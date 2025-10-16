विज्ञापन
शख्स ने पलंग को ही बना डाला कार, देसी जुगाड़ देख आप भी कहेंगे- कहां से लाते हैं इतना दिमाग?

Desi jugaad car: पलंग से बनी यह कार सिर्फ एक मज़ेदार जुगाड़ नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भारत की सच्ची ताकत दिमाग और देसी इनोवेशन में है.

Desi Innovation on Wheels: कैसे एक शख्स ने पलंग को बना डाला चलती-फिरती कार

Man made Self Made Car: भारत में जुगाड़ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक कला है. जहां लोग हालात से हार मानने की बजाय अपनी समझ और हुनर से रास्ता निकाल लेते हैं. ऐसा ही एक कमाल का उदाहरण इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. एक शख्स ने पलंग को गाड़ी में बदल दिया और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में चलने वाली कार है, जो लोगों के बहुत काम आ रही है.

पलंग से बना चार पहियों वाला वाहन (Desi jugaad car)

इस देसी आविष्कार में एक साधारण लकड़ी के पलंग को पूरी तरह फंक्शनल गाड़ी में बदला गया है. शख्स ने पलंग के बीच में स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलेरेटर (bed car invention) और इंजन फिट किया है. ऊपर बैठने के लिए गद्दे लगाए हैं ताकि सफर आरामदायक हो. सामने की ओर उसने हेडलाइट और टिन कवर लगाकर इसे कार जैसा लुक दिया है

गांव की सड़कों पर यह 'पलंग कार' जब दौड़ती है, तो किसी छोटे वाहन (Man Turns Bed into Car) जैसी लगती है. देखा जा सकता है कि शख्स खुद स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी चला रहा है और पीछे कुछ सवारियां...महिलाएं और बच्चे आराम से बैठे हैं.

सस्ती और उपयोगी इनोवेशन की मिसाल (Aadmi ne Palang ko Bana diya Car)

यह देसी गाड़ी सिर्फ मनोरंजन या दिखावे के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह बताती है कि सीमित साधनों में भी कामचलाऊ (creative engineering idea) समाधान कैसे निकाला जा सकता है. गांव या छोटे कस्बों में, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी होती है, ऐसा जुगाड़ स्थानीय आवागमन या खेतों तक सामान पहुंचाने में बेहद काम आ सकता है.

अगर इस तकनीक को थोड़ा मॉडर्न तरीके (Indian creative mind) से विकसित किया जाए, तो यह कम लागत वाली ग्रामीण परिवहन व्यवस्था के लिए शानदार विकल्प बन सकता है. इसे चार्जेबल इंजन या ई-रिक्शा मॉडल (Indian innovation story) से भी जोड़ा जा सकता है.

लोगों ने कहा- सीखने लायक इनोवेशन (trending innovation India)

इस वीडियो को X (Twitter) पर @RealTofanOjha ने शेयर किया है. अब तक इसे 2 लाख से ज्यादा व्यूज और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं. लोग कह रहे हैं, ये है असली देसी इंजीनियरिंग, तो कुछ ने कहा- भाई का दिमाग गज़ब है, इससे सस्ती कार और क्या होगी.

