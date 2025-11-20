NOGE नोज माने नाक...मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाई ऐसी अंग्रेजी, पढ़कर हिल गया सोशल मीडिया

विज्ञापन
स्कूल में गलत अंग्रेजी पढ़ाते मास्टर जी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनका कारनामा इस कदर वायरल हुआ कि, शिक्षा विभाग को तुरंत एक्शन लेना पड़ा. यह मामला बताता है कि बच्चों की शिक्षा पर छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी बन सकती है.

कक्षा में गलत अंग्रेजी पढ़ाते मास्टर जी का VIDEO वायरल, शिक्षा विभाग ने तुरंत उठाया बड़ा कदम

Teacher Mistake Viral: सोचिए, आपका बच्चा स्कूल में बैठा है और मास्टर जी बड़े प्यार से ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे हैं, Nose = NOGe, Ear = Eare, Eye = Iey...बच्चे मासूम होते हैं, वो वही सीखेंगे जो उन्हें सिखाया जाएगा, लेकिन जब पढ़ाने वाला ही गलत पढ़ा रहा हो, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं...पूरा भविष्य खराब करने वाली बात है. छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में ठीक ऐसा ही हुआ, जिस बात को मजाक समझकर भी अनदेखा किया जा सकता था, वो इंटरनेट पर ऐसा धमाका कर गई कि पूरे राज्य में शिक्षा की क्वालिटी पर बहस छिड़ गई.

कहां का मामला है? (Wrong English Teaching Video)

प्राथमिक पाठशाला मचानडांड, कोगवार (वाड्रफनगर ब्लॉक), जहां सहायक शिक्षक एलबी प्रवीण टोप्पो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे. पढ़ाना तो ठीक था, लेकिन जो सिखाया जा रहा था वो अंग्रेजी कम और 'नई स्पेलिंग का अविष्कार' ज्यादा लग रहा था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, मास्टर साहब कक्षा में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, लेकिन आंख, नाक, कान की अंग्रेजी में जो स्पेलिंग ब्लैकबोर्ड पर लिख रहे थे वह बिल्कुल गलत थी.

कैमरे में कैद हुई गलतियां (wrong English spelling)

वायरल वीडियो में मास्टर साहब मजे से स्पेलिंग लिख रहे थे.
Nose = NOGe
Eye = Iey
Ear = Eare
बोर्ड पर भी यही लिखा था. किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, फिर क्या था मामला उड़ान भर गया.

शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई (Chhattisgarh teacher viral video)

वीडियो पहुंचा अधिकारियों तक, जांच हुई और आरोप पक्के साबित हो गए. परिणाम- शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया. विभाग अब स्कूल में नया योग्य शिक्षक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बीच में न रुके.

क्यों बना इतना बड़ा मुद्दा? (Chhattisgarh Teacher Suspended Viral Video)

क्योंकि शुरुआती क्लासों में गलत नींव डालना सबसे खतरनाक होता है. शिक्षाविदों का साफ कहना है कि, 'गलत आधार पर बनी पढ़ाई आगे चलकर बच्चों के कॉन्फिडेंस, भाषा और परफॉर्मेंस पर भारी असर डालती है.' इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, टीचर्स ट्रेनिंग और निगरानी प्रणालियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Chhattisgarh Teacher Suspended Viral Video, Wrong English Teaching Video, How To Not Teach English, Chhattisgarh Teacher Viral Video, Wrong English Spelling
