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वायरल Video का असर! विजय-रश्मिका ने छोटी फैन को घर बुलाकर दिया खास सरप्राइज

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी में न बुलाए जाने पर एक छोटी फैन का वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद कपल ने उसे अपने घर बुलाकर लंच कराया और उसका दिल जीत लिया. जानिए पूरी कहानी.

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वायरल Video का असर! विजय-रश्मिका ने छोटी फैन को घर बुलाकर दिया खास सरप्राइज
शादी में नहीं बुलाया तो फैन ने किया सवाल, विजय-रश्मिका ने घर बुलाकर दिल जीत लिया

सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उसने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी में न बुलाए जाने पर सवाल किया. अब इस मासूम शिकायत का जवाब देते हुए कपल ने बच्ची को अपने घर लंच पर बुलाकर सभी का दिल जीत लिया है.

क्या था पूरा मामला?

हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी काफी चर्चा में रही. दोनों ने 26 फरवरी को शादी की और इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा. इस बीच एक छोटी फैन का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने मासूमियत से पूछा- क्या मैं आपकी फैन नहीं हूं? मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया?

विजय का प्यारा जवाब

इस वीडियो पर विजय देवरकोंडा ने बेहद दिल छू लेने वाला जवाब दिया. उन्होंने लिखा- बुज्जिथल्ली… तुम्हें घर पर लंच के लिए बुलाऊंगा. अपना पसंदीदा खाना और मिठाई बताओ, हम साथ में खाएंगे.

वादा निभाते हुए विजय और रश्मिका ने उस बच्ची को अपने घर बुलाया और उसके पसंदीदा खाने के साथ उसका स्वागत किया. इस खास पल ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया और कपल की जमकर तारीफ हो रही है.

पूरे देश के साथ मनाई शादी की खुशी

शादी के बाद इस कपल ने सिर्फ अपने करीबियों के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के साथ भी खुशी शेयर की. उन्होंने देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई जगहों पर मिठाइयां भिजवाईं. साथ ही कई मंदिरों में अन्नदान भी कराया.

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