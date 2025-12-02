वियतनाम के शख्स की बात सुन चौंक गए भारतीय पर्यटक, गुजराती में दिया ऐसा जवाब, जो किसी ने सोचा नहीं था

सोशल मीडिया पर वियतनाम से आया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक वियतनामी शख्स अपनी भाषा प्रतिभा से भारतीय पर्यटकों को हैरान कर देता है. वीडियो में भारतीय यात्रियों का समूह उससे बातचीत करता है, और शख्स पहले सहजता से हिंदी में बोलता है, फिर कहता है कि वह हिंदी से भी ज्यादा एक चीज जानता है, “आपकी स्थानीय भाषा.” जैसे ही लोग बताते हैं कि वे गुजराती बोलते हैं, शख्स तुरंत गुजराती में ही जवाब देने की कोशिश करता है.

“केम छो?”- “मजा मा छु”

यात्रियों में से एक जब उसे “केम छो?” कहकर अभिवादन करता है तो शख्स मुस्कुराते हुए जवाब देता है, “मजा मा छु.” यह सुनकर सभी भारतीय दोस्त हैरानी से एक-दूसरे को देखने लगते हैं. वीडियो के कैप्शन में भी लिखा गया - “पहले हिंदी, फिर गुजराती… वियतनाम में यह पल हमें चौंका गया.” वीडियो पर लाखों व्यूज़ और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह भी उसी शख्स से मिला था, और उसने बताया था कि उसने भारतीय टीवी शो ‘बालिका वधू' के सभी एपिसोड देखे हैं. एक ने कमेंट किया - “कम से कम उसे पता है कि भारत में कई भाषाएं हैं.”

देखें Video:

भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है. पिछले साल करीब चार लाख भारतीयों ने वियतनाम की यात्रा की, खासकर आसान उड़ान कनेक्टिविटी और बजट-फ्रेंडली ट्रिप्स की वजह से. अक्टूबर से अप्रैल तक का सूखा मौसम भारतीय छुट्टियों के समय से मेल खाता है, जिससे यह डेस्टिनेशन और भी लोकप्रिय हो गया है. वियतनामी लोग भारतीय पर्यटकों से संवाद करने के लिए कई भाषाओं के शब्द सीख लेते हैं, जो इस वीडियो में साफ झलकता है.

यह भी पढ़ें: यूट्यूबर ने फेंका गहरे समंदर में कैमरा, रिकॉर्ड हुआ पाताल लोक का ऐसा नज़ारा, जो दुनिया ने कभी नहीं देखा

धरती के 2,400 फीट नीचे क्यों बन रहा ट्रंप का बंकर? अमेरिका कर रहा इस दिन की तैयारी

तेज रफ्तार ट्रेन से छोड़ा ड्रोन, रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा देख करोड़ों लोग हैरान, सामने आया ये बड़ा सच