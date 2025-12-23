बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या पर उबाल, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस से भिड़े

विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन ने आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं. गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और उसको जला दिया गया था. विश्व हिंदू परिषद के सदस्य नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है.

बांग्लादेश में हिंदू युवक की कर दी गई थी हत्या

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हादी की हत्या के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दास की उग्र भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसके शव को चौराहे पर टांगकर उसे लाठी से पीटा जा रहा था. बाद में दास के शव को आग लगा दिया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. इसके विरोध में भारत में कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया है. नेपाल में भी इस घटना के खिलाफ विरोध हुआ था.

हम राम, कृष्ण के देश

प्रदर्शन कर रहे एक शख्स ने रोते हुए कहा कि वहां लोग मारे जा रहे हैं. ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है. हम किसी को नहीं मारते पर वहां हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है. विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी बैरीकेड को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे. पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर-पोस्टर लेकर बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक और वहां हिंदुओं पर हो रहे है अत्याचार का विरोध कर रहे थे. प्रदर्शन में मौजूद लोग पड़ोसी देश में हो रहे अत्याचार रोकने की मांग कर रहे थे.

सख्त सुरक्षा घेरे को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश हाई कमिशन के सामने सुबह से ही सुरक्षा बढ़ा दी थी. हालांकि, सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने बैरियर तोड़ते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में थे और उन्होंने सिक्यॉरिटी का दो लेयर भेद दिया था.

प्रदर्शनकारियों का गुस्सा

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं भी दीपू हूं और आप भी दीपू हैं. एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश में मारा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस का पुतला भी जलाया.

बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया

गौरतलब है कि आज सुबह बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने मिशन पर हमले को लेकर चिंता जताई थी. ढाका ने भारतीय हाइ कमिश्नर को बुलाकर नई दिल्ली और सिल्लीगुड़ी में उसके मिशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई थी.