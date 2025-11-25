विज्ञापन
वाराणसी घाट पर विदेशी गिटारिस्ट बजा रहा था धुन, तभी देसी शख्स ने शुरु कर दिया स्वैगर डांस, लोगों को आ गया मज़ा

वाराणसी घाट पर एक विदेशी गिटारिस्ट की परफ़ॉर्मेंस के दौरान एक स्थानीय शख्स के अचानक शुरू हुए स्वैगर डांस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

वाराणसी घाट पर विदेशी गिटारिस्ट बजा रहा था धुन, तभी देसी शख्स ने शुरु कर दिया स्वैगर डांस, लोगों को आ गया मज़ा
देसी शख्स के स्वैगर डांस ने मचा दिया धमाल

वाराणसी के घाट पर रोज़ किसी न किसी रंग का मेला लगा रहता है, कहीं आरती की गूंज, कहीं पर्यटकों की चहल-पहल और कहीं कलाकारों की अनोखी प्रस्तुतियां.  सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ताज़ा वीडियो भी इसी रंगीन माहौल की झलक पेश करता है. वीडियो में एक विदेशी संगीतकार लुकास एल्लर (Lucas Eller) घाट की सीढ़ियों पर बैठकर अपने गिटार पर मधुर धुन छेड़ रहा है. उसके पीछे गंगा की लहरें, सामने बनारस की हवा और चारों ओर एक शांत सा माहौल… लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी.

अचानक फ्रेम में आया स्थानीय शख्स

वीडियो जैसे ही आगे बढ़ता है, दृश्य अचानक पलट जाता है. एक स्थानीय शख्स आराम से वहां आता है, पहले एक सेकंड के लिए विदेशी गिटारिस्ट को देखता है और फिर बिना किसी झिझक के संगीत के ताल पर थिरकने लगता है. उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का आत्मविश्वास और स्वैगर से भरी चाल सब कुछ इतना नैचुरल लगता है कि देखने वाला मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकता. बिना किसी अभ्यास और बिना किसी प्लानिंग के किया गया यह डांस पूरे माहौल की तरंगों को बदल देता है.

सोशल मीडिया पर छाया देसी डांसर का जलवा

वीडियो शेयर होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि “असल स्टार तो यही भाई है.” कुछ ने मज़ाक में कहा कि विदेशी गिटारिस्ट ने परफ़ॉर्म करना शुरू ही इसलिए किया ताकि हमारा देसी डांसर एंट्री मार सके. वहीं कई लोगों ने यह भी लिखा कि यह बनारस की असली वाइब है, जहां संगीत हो, तो डांस अपने आप निकल आता है. वीडियो इस बात का उदाहरण बन गया कि भारत की लोक कला और स्वच्छंद अंदाज़ किसी भी मंच को खास बना देते हैं.

लुकास एल्लर भी बने दर्शकों के फ़ेवरिट

गिटारिस्ट लुकास एल्लर के संगीत ने माहौल जरूर बनाया, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा वही स्थानीय युवक रहा जिसने अपनी प्राकृतिक ऊर्जा से वीडियो को वायरल करा दिया. लोग कह रहे हैं कि यही बनारस की आत्मा है, जहां विदेशी संगीत भी देसी रंग में रंग जाता है. इस अनोखे मेल ने दर्शकों के सामने एक खूबसूरत तस्वीर पेश की कि कैसे कला सीमाओं से परे होती है.

वाराणसी की पहचान- संगीत, संस्कृति और सहज खुशी

यह वीडियो याद दिलाता है कि वाराणसी सिर्फ धार्मिक शहर नहीं बल्कि संस्कृति, कला और जीवन के उत्साह का धरोहर भी है. घाटों पर रोज़ घटने वाले ऐसे अनगिनत पल शहर की पहचान बनाते हैं. विदेशी कलाकारों का आना और स्थानीय लोगों का उनसे इस तरह घुल-मिल जाना इस बात का सबूत है कि बनारस की मिट्टी में हर किसी को अपना लेने का हुनर है.

