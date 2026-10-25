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अमिताभ बच्चन के 100 करोड़ के आलिशान बंगले 'जलसा' की तस्वीरें, लिविंग रूम, लाईब्रेरी, एंटिक कलेक्शन बहुत कुछ है खास 

Amitabh Bachchan Bungalow Jalsa Inside Photos: सिनेमा के सुपरस्टार और शहंशाह  अमिताभ बच्चन मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' में रहते हैं. यह उनके फैंस के लिए एक खास जगह है. हर रविवार को उनके फैंस अपने पसंदीदा कलाकार से मिलने के लिए यहां पहुंचते हैं.

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अमिताभ बच्चन के 100 करोड़ के आलिशान बंगले 'जलसा' की तस्वीरें, लिविंग रूम, लाईब्रेरी, एंटिक कलेक्शन बहुत कुछ है खास 
अमिताभ बच्चन के 100 करोड़ के आलिशान बंगले 'जलसा' की तस्वीरें
नई दिल्ली:

Amitabh Bachchan Bungalow Jalsa Inside Photos: सिनेमा के सुपरस्टार और शहंशाह  अमिताभ बच्चन मुंबई स्थित अपने घर 'जलसा' में रहते हैं. यह उनके फैंस के लिए एक खास जगह है. हर रविवार को उनके फैंस अपने पसंदीदा कलाकार से मिलने के लिए यहां पहुंचते हैं. अमिताभ बच्चन भी लगभग हर रविवार को बिना चूके अपने फैंस से मिलते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं. भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले अमिताभ बच्चन को कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं. कहा जाता है कि उनके पास 5 बंगले हैं - प्रतीक्षा, जलसा, जनक, जलसा के पीछे एक प्रॉपर्टी और वत्सा (जो एक बैंक को किराए पर दिया गया है). आज हम दिखाते हैं उनके मुंबई स्थित शानदार और आलीशान घर के अंदर की फोटोज...

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बच्चन परिवार मुंबई के जुहू स्थित 'जलसा' में रहता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि 'सत्ते पे सत्ता' जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बिग बी को यह बंगला गिफ्ट किया था. यह 10,125 वर्ग फुट में फैला दो मंजिला बंगला है. यह मुंबई के जुहू में JW मैरियट के ठीक बगल में स्थित है.

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'जलसा' में बिग बी का संडे रूटीन
हर रविवार अमिताभ बच्चन अपने फैंस से मिलने के लिए 'जलसा' के दरवाजे खोलते हैं. अपने पसंदीदा सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए फैंस वहां इकट्ठा होते हैं. 'जलसा' के विशाल प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा बगीचा है.

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'जलसा' की कीमत 100 करोड़
'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के अनुसार, 'जलसा' की कीमत 100 से 120 करोड़ के बीच है. इस आलीशान बंगले में बेहतरीन फर्नीचर और शानदार सजावट है.

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 'जलसा' का दरवाजा
'जलसा' का दरवाजा अब शहर का एक जाना-माना लैंडमार्क बन गया है. गहरे रंग की लकड़ी वाले दोहरे दरवाजे हैं जो अंदर एक विशाल बंगले की ओर खुलते हैं.

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फॉर्मल लिविंग रूम
इसमें ऊंचे मेहराब, चमकदार मार्बल के फर्श, तुर्की कालीन, सुनहरे काम वाले पर्दे, कांच के झूमर, टेराकोटा रंग के सोफे और पिस्ता-हरे रंग की एक खास दीवार है, जिस पर कमल और पक्षियों की एक ऑयल पेंटिंग लगी है.

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फैमिली रूम
इसे मुगल और फारसी शैली से प्रेरित लकड़ी के गुंबददार जालीदार ढांचे के साथ डिजाइन किया गया है. इसमें वार्म लाइटिंग है और नियॉन-लाइम रंग के सोफे रखे हैं, जो परिवार की तस्वीरों से सजे हैं.

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स्टडी और लाइब्रेरी
इसे क्रीम और हल्के भूरे रंगों में सजाया गया है. यहां फर्श से छत तक लकड़ी की पैनलिंग, ऑलिव ग्रीन लेदर  का बैठने का एरिया, खास तौर पर बनवाया गया स्टैंडिंग डेस्क और विंटेज टैन लेदर का ट्रंक कैबिनेट है.

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आर्ट एंड एंटीक कलेक्शन
 यहां दुर्लभ कलाकृतियां, पीतल की पुरानी मूर्तियां, क्रिस्टल की चीजें और मंजीत बावा जैसे मशहूर कलाकारों की बनाई कलाकृतियां मौजूद हैं.

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घर का मंदिर और अन्य हिस्से
यहां सफेद मार्बल से बना एक पवित्र स्थान, मंजिलों को जोड़ने वाली घुमावदार सीढ़ियां, एक रिकॉर्डिंग रूम, एक जिम और हरे-भरे पेड़ों वाला एक ट्रॉपिकल बैकयार्ड है, जिसमें ग्रे फर्श वाला बरामदा भी है.

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