US-इजरायल हमले के बाद कैसे खाली हुआ ईरान का आसमान! मिनटों में गायब हुईं फ्लाइट्स, Video वायरल

US-Israel Attacks Iran: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान में किए गए समन्वित सैन्य हमलों के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले शुरू होते ही ईरान के ऊपर से गुजरने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स को तुरंत दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया और कुछ ही मिनटों में ईरान का आसमान लगभग खाली हो गया. यह वीडियो फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 ने एक्स पर शेयर किया है. वीडियो रियल टाइम फ्लाइट डेटा के आधार पर तैयार किया गया है.

मिनटों में बदला उड़ानों का रूट

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही हमले की खबर सामने आई, कई अंतरराष्ट्रीय विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से हटकर पड़ोसी देशों के ऊपर से गुजरने लगे. ईरान के बड़े हिस्से का एयरस्पेस कुछ ही समय में खाली नजर आने लगा, जबकि आसपास के देशों के ऊपर हवाई ट्रैफिक काफी बढ़ गया. ईरानी अधिकारियों ने हालात को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. इसके बाद सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को वैकल्पिक मार्ग अपनाने के निर्देश दिए गए.

तेहरान में गूंजे धमाके

हमलों के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई. शहर के कई इलाकों, जिनमें केंद्रीय सड़कें और सरकारी परिसर शामिल हैं, वहां विस्फोटों से दहशत फैल गई. शहर के ऊपर उठता धुआं हमले की तीव्रता को दर्शा रहा था. इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने इस कार्रवाई को पूर्व-खाली आक्रमण बताया. उनका कहना है कि यह ऑपरेशन ईरान से उत्पन्न संभावित खतरों को खत्म करने के लिए किया गया. उन्होंने यह भी कहा, कि यह अभियान अमेरिकी बलों के साथ समन्वय में चलाया गया.

देखें Video:

Airspace clearing after strikes by the United States and Israel in Iran. pic.twitter.com/Oub4T6SrkF — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2026

इजरायल में भी बढ़ी सतर्कता

हमले के बाद इजरायल में सिविल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया. कई जगहों पर एयर रेड सायरन बजाए गए और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी गई. अधिकारियों को आशंका है कि ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई हो सकती है. विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर खतरा बना रह सकता है.

बढ़ सकती है क्षेत्रीय टकराव की आशंका

मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण हालात के बीच इस सैन्य कार्रवाई ने हालात को और गंभीर बना दिया है. एयरस्पेस बंद होने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदलने से वैश्विक विमानन व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल, दुनिया भर की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं कि आगे हालात किस दिशा में बढ़ते हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

