जन्म लेते ही 3 महीने के बच्चे जितना वजन, देखकर डॉक्टर भी हैरान! मां बोली- यकीन नहीं हो रहा

अमेरिका के New York City में एक मां उस समय हैरान रह गईं, जब उन्होंने एक बेहद भारी-भरकम बच्चे को जन्म दिया. नवजात का वजन 5.9 किलोग्राम था, जो सामान्य बच्चों के मुकाबले लगभग दोगुना है. यह खास डिलीवरी Cayuga Medical Center में 31 जनवरी को हुई. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह उस अस्पताल में अब तक जन्मा सबसे भारी बच्चा है.

मां को था अंदाजा, पर इतना नहीं

मां टेरिका और उनके पति शॉन को पहले से लग रहा था कि उनका बेटा थोड़ा भारी हो सकता है. लेकिन, जब बेटे शॉन जूनियर का वजन 5.9 किलो निकला, तो वे चौंक गए. मां ने बताया, कि उनका बेटा 3 से 6 महीने के बच्चों के कपड़े और डायपर पहन रहा है. उन्होंने मजाक में कहा, कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने 3 महीने के बच्चे को जन्म दिया हो.

उसी दिन जन्मी एक और बच्ची

अस्पताल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें 5.9 किलो के इस नवजात के साथ उसी दिन जन्मी एक बच्ची भी नजर आ रही है. इस बच्ची का नाम मार्गोट है और उसका वजन सिर्फ 1.8 किलो था. वह क्लो और विक्टर की बेटी है. क्लो ने कहा, कि इस रिकॉर्ड बनाने वाली डिलीवरी ने उनकी बेटी के जन्म को और भी खास बना दिया. उन्होंने इसे बहुत प्यारा पल बताया और कहा कि हर बच्चा अलग आकार और वजन में जन्म लेता है.

अस्पताल ने बताया- हर जन्म खास

Centralus Health की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य निदेशक रॉबिन टॉर्गाल्स्की ने कहा, कि ये दोनों जन्म इस बात का सुंदर उदाहरण हैं कि हर नवजात और हर जन्म की कहानी अनोखी होती है. उन्होंने बताया, कि चाहे बच्चा 4 पाउंड का हो या तेरह पाउंड का, मेडिकल टीम हर स्थिति के लिए तैयार रहती है और परिवार को बेहतर देखभाल देने के लिए प्रतिबद्ध है.

दुनिया का सबसे भारी बच्चा

जानकारी के अनुसार, Guinness World Records के मुताबिक, अब तक का सबसे भारी बच्चा 9.97 किलो का था, जिसका जन्म 1955 में इटली में हुआ था. हालांकि, 5.9 किलो का यह बच्चा विश्व रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अपने अस्पताल के इतिहास में जरूर एक खास जगह बना चुका है.

