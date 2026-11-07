बरसाना घूम रही UAE ने महिला ने बताया अपना एक्सपीरियंस, बोलीं- भारत की धरती पर कदम रखते ही 180 डिग्री बदली लाइफ

Viral Video: यूएई की रहने वाली एल्सा ने भारत की स्प्रिचुअल जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उनका कहना है कि भारत की मिट्टी में कदम रखते हुए जिंदगी 180 डिग्री तक बदल जाती है. उनके मुताबिक, 'इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है. यह एक अनुभव है, जिसे महसूस करने के लिए जिंदगी में एक बार यहां जरूर आना चाहिए. क्योंकि भारत न केवल आपके शरीर को फिर से ऊर्जा देता है, बल्कि यह आपकी आत्मा को भी जगा देता है.'

'बहुत से लोग थाईलैंड को चुनते हैं'

एल्सा ने कहा, 'भारत एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. यहां, आप चीजों गहराई से देखने लगते हैं, ज्यादा महसूस करने लगते हैं, और खुद के एक नए रूप को खोज पाते हैं. लेकिन, बहुत से लोग इसके लिए थाईलैंड को चुनते हैं, क्योंकि वहां की प्रकृति बहुत सुंदर है और वहां एक शांत ऊर्जा है. मगर, मैं उनको बता दें कि लेकिन भारत उससे भी अलग और खास है.'

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'मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है'

एल्सा ने एक दूसरे वीडियो में कहा, 'मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है. मेरा मानना है कि महिलाओं को सबसे पहले खुद को समझना और खुद से प्यार करना सीखना चाहिए. महिलाओं को अपने घर की जिम्मेदारी निभाना, खाना बनाना और अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना आना चाहिए. साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि अकेले रहते हुए खुश और आत्मनिर्भर कैसे रहा जाए.' एल्सा के मुताबिक, ये सभी बातें महिलाओं को मजबूत बनाती हैं और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती.

रिश्तें मजबूत कैसे बनते हैं?

एल्सा का यह भी मानना है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं. उनके अनुसार, पुरुष काम और कमाई के जरिए योगदान देते हैं, जबकि महिलाएं जीवन के कई पहलुओं को संभालती हैं. जब दोनों इस संतुलन को समझ लेते हैं, तो उन्हें अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती और रिश्ता स्वाभाविक रूप से मजबूत बना रहता है.

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'180 डिग्री ही क्यों, 360 क्यों नहीं?'

एल्सा के वीडियो को इंस्टाग्राम पर देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करके पूछा- भारत में कदम रखते ही लाइफ 180 डिग्री ही क्यों बदलती है, 360 डिग्री क्यों नहीं? इसका जवाब देते हुए एल्सा ने कहा- अगर लाइफ 360 डिग्री घूम गई तो आप उसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसमें आप पहले थे. यानी बदलाव का मीटर जीरो हो जाएगा.

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