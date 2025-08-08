टूरिस्ट्स को लुभाने के लिए जोखिम में डाली गधे की जान, जिपलाइन से पहाड़ से उतारा नीचे, देखकर भड़के यूजर्स

रूस के दागिस्तान गणराज्य में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां टूर गाइडों ने पर्यटकों का ध्यान खींचने के लिए एक गधे को ज़िपलाइन से चट्टान के ऊपर से नीचे उतारा. घटना के एक वीडियो में गधे को ज़िपलाइन से बांधकर पहाड़ से नीचे एक भयानक ढलान पर उतारा गया. जब गधे ने 100 मीटर (328 फुट) से भी ज़्यादा की ऊंचाई से छलांग लगाई, तो देखने वालों दंग रह गए. रमज़ान नाम के एक टूर ऑपरेटर ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा: "गधा चील से भी तेज़ उड़ गया!". हालांकि वीडियो में उतरते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि गधे को किनारे पर पहुंचने पर चोट लग गई होगी.

हालांकि, RT.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, गधे को कोई चोट नहीं आई और वह सुरक्षित उतर गया. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए, जिसमें X भी शामिल है, जिससे इस क्रूर स्टंट पर लोगों में आक्रोश फैल गया. ऑनलाइन तीखे कमेंट्स की बाढ़ आने के बाद, रमजान ने वीडियो डिलीट कर दिया.

जनता की कड़ी आलोचना के बाद, पुलिस ने जांच की, लेकिन जानवर के सुरक्षित होने और यह स्पष्ट नहीं होने के कारण कोई आरोप नहीं लगा सकी कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी. एक यूजर ने लिखा, "जानवर के पास कोई विकल्प नहीं था. अगर वह एक साल का बच्चा होता, तो क्या वे यही कहते?" एक ने कमेंट किया, "अच्छा नहीं. मैं बता सकता हूं कि गधा खुश नहीं है." तीसरे ने कहा, "यह बिल्कुल अनावश्यक था. सोशल मीडिया पर धूम मचाने के लिए बेचारे जानवर को क्यों प्रताड़ित किया जाए?"

कुछ ने किया समर्थन

इस बीच, कुछ लोगों ने इसे जानवरों के परिवहन का एक प्रभावी तरीका बताया. एक यूजर ने सुझाव दिया कि यह पहाड़ी इलाकों में जानवरों को लंबी दूरी तक ले जाने का एक सुरक्षित तरीका है. एक अन्य ने इसका समर्थन किया, यह कहते हुए कि स्थानों के बीच की बड़ी दूरी और ऊंचाई ऐसे क्षेत्रों में इस प्रथा को एक सामान्य और व्यावहारिक समाधान के रूप में उचित ठहराती है.

यह घटना 15 साल पहले हुए एक ऐसे ही मामले की याद दिलाती है, जब अनापका नाम के एक गधे को पैरासेल से बांधकर एक स्पीडबोट द्वारा आज़ोव सागर से 140 फीट ऊपर खींचा गया था, जिससे पशु क्रूरता के इस कृत्य पर वैश्विक आक्रोश फैल गया था.

