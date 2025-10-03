विज्ञापन
गोवा के टूरिस्ट हॉटस्पॉट में 1200 करोड़ का जमीन घोटाला, ED ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

गोवा के टूरिस्ट हॉटस्पॉट में 1200 करोड़ का जमीन घोटाला, ED ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार
  • गोवा के अंजुना और असगांव इलाके में जमीन घोटाले की जांच में ED ने शिवशंकर मायेकर को गिरफ्तार किया है
  • शिवशंकर मायेकर पर फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की जमीनें हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है
  • जांच में पाया गया कि मायेकर ने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदीं और बेचकर पैसा अपने खाते में डाला
गोवा:

गोवा के अंजुना और असगांव जैसे मशहूर टूरिस्ट हॉटस्पॉट में जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसी ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय ने पोंडा निवासी शिवशंकर मायेकर को गिरफ्तार कर लिया है. उस पर आरोप है कि उसने फर्जी कागजात बनवाकर करोड़ों की जमीनें हड़प लीं और बाद में बेचकर मनी लॉन्ड्रिंग की. ED की जांच एक एफआईआर से शुरू हुई थी, जो गोवा पुलिस ने यशवंत सावंत और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की थी.

फर्जी दस्तावेज बना बेच दी जमीन

इन लोगों ने अंजुना की कम्युनिडाड (गांव की साझा ज़मीन) को फर्जी दस्तावेजों से अपने नाम करवाया और फिर बेच दिया. जांच में सामने आया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शिवशंकर मायेकर है. उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर कई जमीनें खरीदीं और बाद में उन्हें बेचकर जो पैसा आया, वो घुमा-फिराकर खुद के अकाउंट में डाल लिया. 9 सितंबर 2025 को ईडी की रेड में ये भी सामने आया कि शिवशंकर ने लाखों वर्गमीटर की जमीन कब्जाई है. वो भी गोवा के टूरिस्ट हॉटस्पॉट अंजुना और असगांव जैसे इलाकों में.

जमीनों की मार्केट वैल्यू करीब 1200 करोड़

इन जमीनों की मार्केट वैल्यू करीब 1200 करोड़ रुपए आंकी गई है. ईडी ने शिवशंकर को 1 अक्टूबर को पकड़ा और अगले दिन उसे मापुसा की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. ईडी अब पैसे की पूरी हेराफेरी और बाकी जुड़े लोगों की जांच कर रही है.

