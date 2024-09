इस पुरानी तस्वीर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ गई टाइम ट्रैवल की चर्चा, लड़के के हाथ में आई पैड होने का दावा

Is The Boy Holding An iPad Or Just A Notebook In A 1971 Photo: एलियन, यूएफओ और टाइम ट्रैवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं. इन पोस्ट्स की सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी चर्चा बटोर लेते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इन दिनों एक ऐसी ही पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे टाइम ट्रैवलिंग से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. 1941 की इस वायरल तस्वीर में कुछ यूजर्स को टाइम ट्रैवलिंग के सबूत मिलने की संभावना दिखाई दे रही हैं. वायरल तस्वीर में कुछ बच्चे कतारबद्ध तरीके से किसी सिनेमाघर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं.

लड़के के हाथ में है आईपैड (Time travel mystery)

एडविन रॉसकैम के द्वारा खींची गई 1941 की इस पुरानी तस्वीर में कुछ बच्चे अच्छी पोशाक में तैयार होकर किसी सिनेमा हॉल के बाहर कतारबद्ध दिखाई दे रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि ये तो साधारण सी बात है भला टाइम ट्रैवलिंग से इस तस्वीर के तार कैसे जुड़े हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कतारबद्ध बच्चों में सबसे आगे राइट साइड से खड़े एक बच्चे के हाथ में कुछ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. कई यूजर्स के मुताबिक, यह एप्पल आईपैड है. 1941 की तस्वीर में आईपैड की मौजूदगी को टाइम ट्रैवलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

यहां देखें पोस्ट

यूजर्स ने लगा दी कमेंट्स की लाइन (Time travel theories)

टाइम ट्रैवलर्स काउट नाम के रेडिट अकाउंट से इस तस्वीर को शेयर कर राइट साइड खड़े लड़के के हाथ में आईपैड होने का दावा किया गया है. पोस्ट पर रेडिट यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने आईपैड के दावे को नकारते हुए लिखा, "मुझे तो कोई किताब लग रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह होली बाइबिल हो सकता है." एक अन्य यूजर ने उनकी ड्रेसिंग की तारीफ करते हुए कहा कि, 'रविवार को अपने सबसे बेहतरीन पोशाक को पहनकर मूवी देखने जाना काफी सुखद अनुभव होता होगा.'

