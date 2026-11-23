VIRAL POST: क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क किनारे चाय बेचने वाला हर दिन कितनी कमाई कर लेता होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पृहा जोशी (@sprahajoshi) नाम की एक यूजर ने एक ऐसा ही वाकया शेयर किया है, जो आज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हुआ यूं कि स्पृहा एक बड़े ऑफिस इलाके के बाहर खड़ी एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकीं. उन्होंने चाय पीते-पीते टपरी वाले भैया से बेहद सामान्य ढंग से पूछ लिया, "भैया, दिनभर में कितना कमा लेते हो?" चाय वाले का जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए.

दुकानदार ने बताया कि वह हर दिन करीब 500 कप चाय बेच लेता है. एक कप चाय की कीमत 15 रुपये है. यानी सिर्फ चाय बेचकर उसकी रोज की कमाई 7,500 रुपये हो जाती है. कमाल की बात यह है कि उसकी टपरी पर सिर्फ चाय नहीं मिलती. वह बिस्कुट, सैंडविच और मैगी भी बेचता है, जिससे अलग से कमाई होती है.

दफ्तर आने-जाने वाले लोग रोजाना उसकी दुकान पर चाय और नाश्ते के लिए आते हैं, जिससे उसका धंधा लगातार बढ़िया चलता रहता है.

बड़ा कैफे खोलने से क्यों किया इनकार?

स्पृहा के मन में अगला सवाल यह आया कि जब इतनी अच्छी बिक्री है, तो वह एक बड़ा और अच्छा सा कैफे क्यों नहीं खोल लेता? इस पर उस चाय वाले ने जो जवाब दिया, उसमें बिजनेस का एक बहुत व्यावहारिक ज्ञान छिपा था. उसने बेहद सरल शब्दों में कहा, "यहां ग्राहक रोज आता है, कैफे खोलूंगा तो किराया और खर्चे दोनों बढ़ जाएंगे."

चाय वाले की बात में दम था. एक नया कैफे खोलने का सीधा मतलब है - बड़ी जगह का भारी-भरकम किराया, इंटीरियर और फर्नीचर का खर्च, बिजली का बिल, रखरखाव और काम करने के लिए अलग से स्टाफ रखना. यह सारे खर्चे दुकान शुरू होने और मुनाफा कमाने से पहले ही खड़े हो जाते हैं.

इसके उलट, एक छोटी चाय की टपरी को चलाना बेहद आसान है. यहां आने वाले ग्राहक को बस एक प्याली अच्छी चाय और झटपट मिलने वाला नाश्ता चाहिए होता है, न कि बैठने के लिए आलीशान सोफे या बहुत बड़ा मेन्यू.

बिना डिग्री के सबसे समझदार कारोबारी

स्पृहा ने अपनी इस पोस्ट के आखिर में लिखा, "कभी-कभी बिजनेस के सबसे बेहतरीन फैसले वो लोग लेते हैं, जिन्होंने कभी किसी कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई नहीं की होती." उन्होंने लोगों से यह सवाल भी पूछा कि क्या हमें छोटे दिखने वाले इन व्यवसायों के मुनाफे को कम आंकना बंद नहीं कर देना चाहिए?

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