VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को हवा दे दी है. एक बेटे ने इंटरनेट पर अपनी मां के उस 'दोगले' व्यवहार का दर्द बयां किया है, जिससे शायद कई लोग अंदर ही अंदर जूझते हैं. अमित कुमार सिंह नाम के एक यूजर ने इंस्टाग्राम (@amitsinghrajput9292) पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अमित बेहद दुखी मन से बताते हैं कि उनके माता-पिता उनके खुद के बच्चों और उनकी बहन के बच्चों में भारी भेदभाव करते हैं.

"बहन के बच्चों को ज्यादा प्यार करती है मां"

अमित का कहना है, "जब मेरी बहन और उसके बच्चे घर आते हैं, तो मेरी 60 साल की मां के शरीर में जैसे अचानक 40 साल जैसी फुर्ती आ जाती है. उनके लिए दौड़-दौड़कर खाना बनाना, भांजी को नहलाना-धुलाना और जाते समय जबरदस्ती जेब में पैसे ठूसना. मां के लिए यह सब बाएं हाथ का खेल हो जाता है. लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों की देखभाल या उनके साथ वक्त बिताने की बारी आती है, तो मां अचानक बूढ़ी और लाचार हो जाती हैं. ऐसा लगता है जैसे उनकी हड्डियों में जंग लग गया हो और शरीर में कैल्शियम-आयरन की भारी कमी हो गई हो."



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इंटरनेट पर दो खेमों में बंटे लोग

इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को दो धड़ों में बांट दिया है. कमेंट सेक्शन में लोग खुलकर अपनी आपबीती साझा कर रहे हैं. 'satendra5701kumar' और 'singhkomal671' जैसे यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ अमित के घर की बात नहीं है, बल्कि देश के अमूमन हर दूसरे घर की यही कड़वी सच्चाई है. वहीं 'manishavishwakarma528' नाम की महिला ने बेहद भावुक होकर लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी ही जिंदगी की दास्तान कैमरे के सामने बयां कर दी हो, क्योंकि उनके ससुराल में भी उनके बच्चों के साथ ऐसा ही सौतेला बर्ताव होता है.



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वहीं, दूसरी तरफ, कई लोग मां के समर्थन में भी खड़े नजर आए. 'sunita.bhatnagar.5682' ने बहुत ही व्यावहारिक बात लिखते हुए कहा कि बेटी और उसके बच्चे तो साल-छह महीने में कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आते हैं, इसलिए उनका ज्यादा लाड़-प्यार होना बिल्कुल स्वाभाविक है. कुछ यूजर्स जैसे 'savitri74186' और 'offficeal____boy' ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि अपनी ही मां की इस तरह सरेआम सोशल मीडिया पर बदनामी करने से बेहतर है कि लोग अपने माता-पिता की कदर करना सीखें और घर की बातें घर में ही सुलझाएं.



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