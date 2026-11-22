VIRAL VIDEO: सपनों के महानगरों से दूर, जहां जिंदगी हर पल भागती है और शोर कभी थमता नहीं, वहां क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां सिर्फ एक ही घर हो. दुनिया के इस सबसे छोटे और अनोखे गांव का नाम है 'कागती'. हिमाचल प्रदेश की बर्फीली और खूबसूरत स्पीति घाटी में बसा यह गांव कुदरत का एक ऐसा अजूबा है, जहां सिर्फ एक ही परिवार रहता है. मशहूर यूट्यूबर रविंदर बिश्नोई ने अपने चैनल 'The Young Monk' के जरिए इस रहस्यमयी गांव की जमीनी हकीकत दुनिया के सामने रखी है.

कागती: दुनिया का इकलौता एक घर वाला अनोखा गांव

काजा से ऊपर पहाड़ों के बीच बसे कागती गांव में शेरिंग का परिवार रहता है. इस गांव में उनकी यह पांचवीं पीढ़ी है. शेरिंग बताते हैं कि परिवार में कुल पांच-छह लोग हैं, जिनमें से फिलहाल तीन लोग ही यहां रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं. खेती और पशुपालन ही उनके गुजारे का एकमात्र साधन है. वे अपने खेतों में मुख्य रूप से जौ, आलू और काले मटर उगाते हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से स्टोर करने के बाद बाजार में बेच दिया जाता है.

कड़ाके की ठंड और माइनस 20 डिग्री का बर्फीला इम्तिहान

पहाड़ों पर जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान माइनस 20 डिग्री तक चला जाता है, तब जिंदगी वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है. शेरिंग के मुताबिक, पहले उनके दादाजी के समय में यहां 8-10 फुट तक बर्फ गिरती थी, लेकिन अब मौसम बदल गया है और दो-ढाई फुट से ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती है. सर्दियों के लिए वे नवंबर में ही पांच-छह महीने का राशन पानी और जलाने के लिए झाड़ियों की सूखी जड़ें इकट्ठा कर लेते हैं. इस दौरान जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो केवल पैदल शॉर्टकट ही सहारा होता है. पानी की पाइपलाइन जम जाने पर कभी-कभी बर्फ पिघलाकर भी पीना पड़ता है.

आत्मनिर्भरता और स्नो लेपर्ड का खतरनाक साया

रोचक बात यह है कि शेरिंग का पूरा परिवार पूरी तरह से आत्मनिर्भर है. वे कड़ाके की ठंड में भेड़-बकरियों की ऊन से शॉल और गलीचे बुनते हैं. हालांकि, आवारा कुत्तों और तेंदुओं के बढ़ते आतंक के कारण अब उन्होंने भेड़-बकरियां पालना कम कर दिया है. शेरिंग याद करते हैं कि एक बार तो स्नो लेपर्ड (हिम तेंदुआ) उनके घर में घुस आया था और गाय के बछड़े का शिकार कर लिया था. अब ग्राम समुदाय और संस्थाओं की मदद से उन्होंने पशुओं की सुरक्षा के लिए घर के ऊपर विशेष जाली लगवाई है.



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शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का सबसे अमीर पता

शहरों के शोर से दूर शेरिंग का कहना है कि उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है. जब कभी वे देहरादून जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, तो शुरू में भीड़ अच्छी लगती है, लेकिन फिर उनका मन इसी शांत वादी के लिए छटपटाने लगता है. कागती गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी तनाव और फालतू की भागदौड़ के भी एक बेहद शांत और सुखी जीवन जिया जा सकता है.

वीडियो देख लोग बोले - हिम्मत चाहिए ऐसे रहने में

यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दर्शकों ने शेरिंग के इस अकेले और साहसी जीवन की जमकर तारीफ की है. एक यूजर @DarpanLR ने लिखा कि दूर से देखना जितना अच्छा लगता है, यहां रहना उतना ही कठिन है क्योंकि सर्दियों में यह पूरा इलाका वीरान हो जाता है और आसपास कोई शिक्षा या अस्पताल नहीं है. वहीं @laxmilalmenaria6817 ने इस जीवन को सबसे सुखी बताते हुए लिखा कि बिना किसी झगड़े और टेंशन के यह सचमुच दुनिया का सबसे शांत जीवन है. शेरिंग के हौसले की तारीफ करते हुए यूजर @niveditaagrawal-gk8zb ने लिखा कि सचमुच इतने अकेले शांत माहौल में रहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए.



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