200 रुपये के दुपट्टे को शख्स ने बना दिया हजारों का, लोगों ने जमकर की कलाकारी की तारीफ, वायरल हो रहा Video

कलाकार की कला का कोई मोल नहीं होता है. एक कलाकार मामूली सी दिखने वाली चीज में अपनी कला से जान डाल देता है. ऐसा ही एक वीडियो कपड़े रंगने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो किसी किसी कलाकार से कम नहीं है. बता दें, उसने एक साधारण से दुपट्टे को अपनी कला से बेहद ही खूबसूरत बना दिया है और उसमें तीन रंग भर दिए. यकीनन दुपट्टे को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे उसकी कीमत हजारों रुपए में है.



शख्स ने सस्ते दुपट्टे को बनाया महंगा



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सफेद रंग के दुपट्टे को कपड़े रंगने वाले के पास लेकर गया है और कहता है, मैं अपनी पत्नी सूट लेकर आया था, लेकिन वह अब दुपट्टा नहीं डाल रही है और बोल रही है कि मुझे सफेद रंग पसंद नहीं है, तो आप इसमें कुछ ऐसा डिजाइन बना दीजिए, जिससे मेरी पत्नी खुश हो जाए और मेरा तलाक होने से बच जाए.



इसके बाद कपड़े रंगने वाला शख्स कहता है कि मैं इसे फैंसी डिजाइन वाला जयपुरी दुपट्टा बना दूंगा, जिसमें तीन रंग शामिल होंगे. इसके बाद शख्स अपना काम शुरू कर देता है. पहले वो दुपट्टे को तीन हिस्सों में बांध देता है. फिर उसमें पीला रंग करता है, उसके बाद लाल. फिर दुपट्टे को पूरा खोलता है, तो उसमें बेहद ही खूबसूरत डिजाइन दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद कोई नहीं कहेगा, कि कभी यह एक साधारण सा सफेद रंग का दुपट्टा था. बता दें, दुपट्टे में तीन रंग पीला, लाल और सफेद दिखाई दे रहा है, जो काफी सुंदर लग रहा है.

देखें Video:



इस वीडियो को @aapkabhai_foody नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जिन्होंने कैप्शन में लिखा, "200 वाली चुनरी बना दी 20,000 रुपए की. नमन है इन भैया की कलाकारी को"



लोगों ने दिए अपने रिएक्शन



सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को 66.7K लाइक्स मिल चुके हैं और कई कमेंट्स आ चुके हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, ' शख्स के हाथों में जादू है', दूसरे यूजर ने लिखा, 'इतना सुंदर दुपट्टा बनाया है कि हर पत्नी खुश हो जाएगी', वहीं तीसरे शख्स ने लिखा, 'वाह क्या कलाकारी है'.

