फिल्मी स्टाइल में चलती ट्रेन के ऊपर दौड़े 7 से 8 लोग, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

यहां देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोगों को ट्रेन के ऊपर से गुजरते हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया प्लटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि, 'ये लोग ट्रेन के ऊपर विलियम्सबर्ग ब्रिज पर आए थे, जहां उन्होंने दो ट्रेन कारों के ऊपर आठ लोगों को दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिनमें से कुछ उनके साथ चल रहे थे.' ट्विटर पर इस वीडियो को अब तक 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसी के साथ 1.42 लाख लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. वहीं, वीडियो को री-ट्वीट कर रहे अधिकतर लोगों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) ने इस घटना की तफ्तीश करने की बात कही है. बता दें कि 2021 में विलियम्सबर्ग ब्रिज के पास एक ट्रेन से गिरकर एक मेट्रो सर्फर की मौत हो गई थी. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार (According to New York Post), न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (New York Police Department - NYPD) ने कहा है कि, उन्हें फुटेज के बारे में पता था. इसमें कहा गया है कि संदिग्धों पर अतिचार और लापरवाही से खतरे का आरोप लगाया जा सकता है.

