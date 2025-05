VIDEO: न्यूयॉर्क में बड़ा हादसा, ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिको का जहाज, 2 की मौत

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर उस समय हड़कंप मच गया, जब मैक्सिको की नौसेना का एक जहाज सीधे ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 17 घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक ब्रिज, ब्रुकलिन पर हुआ है. ये हादसा उस समय हुआ जब जहाज ब्रिज के नीचे से निकलने लगा, उसका मस्तूल (जहाज का खम्बा) ब्रिज से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मस्तूल टूट गया और लोग ज़ोर से गिर पड़े. मैक्सिकन नेवी के ट्रेनिंग शिप, ‘कुआउतामोक' पर करीब 200 लोग सवार थे, जिनमें कैडेट्स और क्रू मेंबर्स शामिल थे.

Just watched the Brooklyn Bridge get smoked live by a boat with a massive Mexican flag pic.twitter.com/R8eJKwJaJ2