मम्मी को लगा मैं मर गया...प्री-बोर्ड के पेपर देकर आया और सो गया, जब जगाने पर भी नहीं उठा तो

Board Exam Pressure: पढ़ाई के प्रेशर ने स्टूडेंट को इतना थका दिया कि, वह 28 घंटे तक सोता रह गया और घर में हड़कंप मच गया. Reddit पर एक स्टूडेंट ने प्री-बोर्ड से जुड़ा एक अनुभव शेयर किया है.

मम्मी को लगा मैं मर गया...प्री-बोर्ड के पेपर देकर आया और सो गया, जब जगाने पर भी नहीं उठा तो
पेपर देकर आया और सीधा सो गया लड़का, जब 28 घंटे तक नहीं उठा बेटा...तो मां का कांप उठा कलेजा

My Mom Thought I Was Dead Reddit Post: कभी-कभी जिंदगी ऐसी हरकतें कर देती है कि हंसते-हंसते आंखें भी भर आएं. Reddit पर शेयर हुई ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है...मजेदार भी, relatable भी और थोड़ा डरावनी भी. हर उस स्टूडेंट की तरह, जो एग्जाम टाइम में नींद, भूख और दिमाग...सबको साइड पर रख देता है, लेकिन इस बार नींद ने ऐसा पलटवार किया कि घरवालों की सांसे अटक गईं.

प्री-बोर्ड की टेंशन, 4 घंटे की नींद में गुजरे 3 दिन (sleep deprivation student)

एक स्टूडेंट ने Reddit पर बताया कि उसके प्री-बोर्ड ऐसे चल रहे थे जैसे ओलंपिक हो रहे हों. फिजिक्स-केमिस्ट्री ने दिमाग की बैटरी डाउन कर दी और तीन दिनों में कुल नींद...बस 4 घंटे. लगातार पढ़ाई, स्ट्रेस और दौड़भाग के बाद वो शुक्रवार को एग्जाम देकर घर पहुंचा और सीधा बिस्तर पर ढेर हो गया.

28 घंटे की 'कोमा जैसी' नींद ने बढ़ाया टेंशन (Stundent burnout school story)

2 बजे सोया और अगली शाम 6 बजे उठा. घरवाले पहले हल्के हाथ से, फिर जोर से, फिर झुंझलाहट में उसे जगाते रहे, लेकिन जनाब टस से मस नहीं हुए. मम्मी को लगा कि अब कुछ गड़बड़ है. डर में पापा (जो मुंबई में रहते थे) को कॉल किया. पापा ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को भेज दिया.

डॉक्टर आया, नब्ज देखी और हंस पड़ा (exam stress experience)

डॉक्टर ने चेक किया और बोला, 'कुछ नहीं हुआ, बच्चा नींद की भारी कमी में चला गया था…अब बैक-टू-बैक सो रहा है.' जब लड़का आखिरकार उठा तो उसे यह घटना बेहद मजेदार लगी, लेकिन बेचारी मम्मी आधा दिल पकड़कर बैठी थीं.

ये कहानी जरूरी क्यों है? (How Much Sleep for studnet Tips)

क्योंकि आज हर स्टूडेंट नंबरों की रेस में खुद को इतना धकेल रहा है कि शरीर की लिमिट का अंदाजा ही नहीं रहता, डॉक्टर्स कहते हैं, एग्जाम टाइम में भी 7–8 घंटे की नींद जरूरी है. नींद की कमी से दिमाग की परफॉर्मेंस गिरती है, मेमोरी कमजोर होती है और स्ट्रेस बढ़ता है. अंक बाद में, आपकी सेहत पहले...हमेशा.

Sleep Deprivation Student, Stundent Burnout School Story, Exam Stress Experience, Board Exam Pressure, How Much Sleep For Studnet Tips
