जब बेटे ने कहा- Amazon में लग गई जॉब, पापा के जवाब को देख लोग बोले- यही तो होते हैं हमारे इंडियन डैड्स

Viral Indian Dad Response: अब ज़रा सोचिए…आप IIT से पढ़े हों, Amazon जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए...तो यकीनन कोई भी खुशी से फूले ना समाएं, लेकिन शिवांशु रंजन (जो IIT BHU से ग्रेजुएट हैं) के साथ जो हुआ वो इतना क्लासिक था कि इंटरनेट पर हर किसी को अपने पापा याद आ गए. शिवांशु ने जब पिता को मैसेज किया, 'Job lag gaya, Amazon me', तो उम्मीद थी कि पापा कहेंगे, 'वाह बेटा, proud of you' मगर सामने से आया सिर्फ एक शब्द- 'OK.'बस, इतना ही.

एक OK और पूरा इंटरनेट हंसी से लोटपोट (Indian parenting)

शिवांशु ने ये चैट सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, 'Typical dad response after I got a job. (नौकरी मिलने के बाद पिता की सामान्य प्रतिक्रिया).' पोस्ट वायरल होते ही लोगों की हंसी नहीं रुकी. किसी ने कहा, 'भाई, ये तो हमारे पापा की कॉपी है.' एक यूजर ने मजे में लिखा, 'पापा के लिए Amazon हो या Zomato, सब private job ही है.' तो किसी ने लिखा, 'वो OK में ही पूरी फीलिंग छिपी होती है, WhatsApp उसे दिखा नहीं सकता.' लोगों ने इस पोस्ट को हजारों बार रीट्वीट किया और मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

Typical dad response after I got job 😭 pic.twitter.com/SJam98AnsN — Shivanshu Ranjan (@shivuuuuu264) October 24, 2025

कम शब्द, पर गहरी बात-यही हैं इंडियन डैड्स (Indian parenting viral post)

एक यूजर ने लिखा, 'आपके पापा सब देख चुके हैं, अब उन्हें एक्साइट होने की जरूरत नहीं...कुछ साल बाद आप भी ऐसे ही जवाब देंगे.' दूसरे यूजर ने लिखा, हमारे भारतीय पिता ज़्यादा नहीं बोलते, पर उनके छोटे-छोटे शब्दों में बहुत कुछ होता है. वो 'OK' शायद ये कहना चाहता था 'मुझे तुम पर गर्व है, बेटा. पर पापा स्टाइल में.' सबने कहा, 'यही तो हमारे घर की कहानी है.' इस एक मैसेज ने दिखा दिया कि इंडियन पेरेंट्स का प्यार loud नहीं होता, पर बहुत गहरा होता है.

