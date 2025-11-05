पहली सैलरी का सबसे खूबसूरत तोहफा, बेटे ने माता-पिता को किया सरप्राइज, भावुक हुआ सोशल मीडिया

गाज़ियाबाद के एक युवक आयुष्मान सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी पहली सैलरी अपने माता-पिता को समर्पित की. आयुष्मान ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “पहली सैलरी, सीधी माता-पिता को. परफेक्ट नहीं, पर यही मेरे पास है.”

भावनाओं से भरा पल

वीडियो में देखा जा सकता है कि आयुष्मान अपने माता-पिता से कहते हैं कि वे साथ बैठें और आंखें बंद करें. इसके बाद वह उनके हाथों में एक लिफाफा रखते हैं. जैसे ही माता-पिता को पता चलता है कि यह उनके बेटे की पहली सैलरी है, उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक सब कुछ बयां कर देती है. यह पल बिना किसी शब्द के दिल को छू जाता है.

देखें Video:

First salary, straight to parents.



Far from perfect but this is all I got. https://t.co/0sJE5YDQbn pic.twitter.com/DgUUWn9ZV8 — Aayushman Singh (@aayushman2703) November 3, 2025

लोगों ने दी ढेरों बधाइयां

वीडियो पर लोगों ने भावुक होकर प्रतिक्रिया दी. एक यूज़र ने लिखा, “भाई, बात पैसों की नहीं, उस गर्व की है जो माता-पिता की आंखों में झलकता है.” दूसरे यूज़र ने कहा, “यह सबसे अच्छा एहसास होता है, कुछ भी इसे मात नहीं दे सकता.” एक और यूज़र ने लिखा, “भाई, यही असली खुशी होती है. माता-पिता को गर्व महसूस करवाना ही सबसे बड़ा इनाम है.”

लम्हे जो शब्दों से परे हैं

आयुष्मान सिंह का यह वीडियो याद दिलाता है कि कभी-कभी भावनाएं शब्दों से ज़्यादा गहराई से बोलती हैं. माता-पिता के लिए बच्चे की पहली सैलरी केवल पैसे नहीं, बल्कि मेहनत, सपने और प्यार का प्रतीक होती है.

यह भी पढ़ें: छोटे से लड़के ने भोजपुरी गाने पर किया जादुई डांस, दिखाई ऐसी मनमोहक अदा, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा Video

लग्जरी कार नहीं, प्यार की सवारी...पति-पत्नी ने सादगी से जीता इंटरनेट का दिल, ठेले पर ही बैठकर घूमने निकल पड़ा कपल

पाकिस्तानी छात्र ने बनाया कयामत प्रोजेक्ट, दिखाया तबाही के दिन का मंज़र, Video देख लोग बोले- ये कैसा सिलेबस है