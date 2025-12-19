कोल्डप्ले कॉन्सर्ट वायरल किस कैम घटना पर क्रिस्टिन कैबोट ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- एक गलती ने करियर तबाह कर दिया

सोशल मीडिया के दौर में एक पल की चूक पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती है यह बात कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के वायरल किस कैम वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दी है. जुलाई में सामने आए इस वीडियो ने अमेरिका की एक सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव क्रिस्टिन कैबोट की निजी और पेशेवर जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया. अब महीनों बाद क्रिस्टिन कैबोट ने इस पूरे विवाद पर पहली बार खुलकर बात की है. द न्यूयॉर्क टाइम्स से हुई एक बातचीत में उन्होंने माना कि वह पल उनकी जिंदगी का 'गलत फैसला' था, जिसकी कीमत उन्हें अपना करियर, शादी और मानसिक शांति गंवाकर चुकानी पड़ी.

एक ‘गलत फैसला'

क्रिस्टिन कैबोट, जो Astronomer कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव थीं, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान अपने तत्कालीन बॉस और कंपनी के CEO Andy Byron के साथ कैमरे में नजर आई थीं. दोनों एक-दूसरे के बेहद करीब दिखे और जैसे ही jumbotron पर उनकी तस्वीर आई, वे चेहरे छुपाते हुए अलग हो गए. अब The New York Times को दिए इंटरव्यू में कैबोट ने स्वीकार किया, कि 'मैंने गलत फैसला लिया.मैंने कुछ ड्रिंक्स लीं, डांस किया और अपने बॉस के साथ अनुचित व्यवहार किया. न्होंने कहा कि उस एक पल ने उनसे सब कुछ छीन लिया. मैंने जवाबदेही ली और अपने करियर की कुर्बानी दी. यही उसकी कीमत थी.

Podczas koncertu zespołu Coldplay, "Kiss Cam" nieoczekiwanie stało się narzędziem do ujawnienia rzekomego romansu.



Kamera pokazała Andy'ego Byrona, dyrektora generalnego firmy Astronomer, w objęciach Kristin Cabot, szefowej działu HR. pic.twitter.com/HzhO2nXxo4 — MNFPL (@musicnewsfactpl) July 17, 2025

करियर, शादी और पहचान सब दांव पर

53 साल की क्रिस्टिन कैबोट ने बताया कि वह उस वक्त अपनी शादी से अलग हो रही थीं और Andy Byron से उनका 'एक क्रश' था. कॉन्सर्ट में दोनों का पहला और आखिरी किस हुआ, लेकिन उसी पल ने उन्हें सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार बना दिया. कैबोट के मुताबिक, उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग, गालियां और यहां तक कि जान से मारने की धमकियां तक मिलीं. लोगों ने उन्हें 'होमव्रेकर' और 'गोल्ड डिगर' जैसे शब्दों से नवाजा. उन्होंने कहा कि वह एक आम महिला हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, मैं न्यू हैम्पशायर की एक मां हूं, कोई पब्लिक फिगर नहीं. उनका कहना है कि इस विवाद के बाद उन्हें 'एचआर इतिहास की सबसे बदनाम मैनेजर' कहा जाने लगा और वह नौकरी पाने लायक भी नहीं रहीं

औरत होने की कीमत मुझे ज्यादा चुकानी पड़ी

एक इंटरव्यू में क्रिस्टिन कैबोट ने यह भी कहा कि इस पूरे विवाद में आलोचना का सबसे बड़ा बोझ उन्हें उठाना पड़ा. उनका कहना था कि Andy Byron को भी आलोचना मिली, लेकिन बतौर महिला उन्हें ज्यादा निशाना बनाया गया. लोग कहते थे कि मैंने तरक्की पाने के लिए गलत रास्ता चुना, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ सहा और कुर्बान किया है. कैबोट अब चाहती हैं कि उनकी कहानी उनके बच्चों को यह सिखाए कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक गलती उसकी पूरी पहचान नहीं होती.

