एक और 'MayDay Call'... और इस तरह बची राउरकेला जा रहे C208 विमान के यात्रियों की जान

इंडिया वन एयर एक शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइन है, जिसके पास 3 सेसना ग्रैंड C208B विमान हैं. एयरलाइन 2022 से ओडिशा और आसपास के टियर-3 शहरों के बीच उड़ान सेवा दे रही है. इस सेवा को ओडिशा सरकार से वायबिलिटी गैप फंडिंग का समर्थन मिलता है.

  • ओडिशा के राउरकेला के पास इंडिया वन एयर का नौ सीटों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें छह लोग घायल हुए
  • विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था और हादसा राउरकेला से लगभग दस किलोमीटर पहले जलदा में हुआ
  • पायलट ने राउरकेला एटीसी को मे डे कॉल दिया और बाद में कांसोर के पास इमरजेंसी लैंडिंग की
भुवनेश्वर:

ओडिशा के राउरकेला के पास शनिवार को एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस घटना में छह लोग घायल हो गए. भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहे नौ सीटों वाले इस निजी ए-1 विमान में छह यात्री सवार थे, यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. यह दुर्घटना राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में हुई. विमान हादसे से पहले पायलट ने राउरकेला एटीसी को मे डे कॉल भी दिया था.

DGCA के बयान के मुताबिक, उड़ान संख्या IOA-102 विमान ने दोपहर करीब 12:25 बजे भुवनेश्वर से उड़ान भरी. दोपहर 1 बजकर 14 मिनट पर पायलटों ने राउरकेला एटीसी को मे डे कॉल दिया था. दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर विमान की कांसोर के पास खुले इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग स्थान राउरकेला एयरपोर्ट से 15–20 किलोमीटर पहले है.

विमान में 4 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे. इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. मामले की जांच AAIB करेगी. नियमों के अनुसार एयरलाइन पूरी रिपोर्ट DGCA और AAIB को सौंपेगी.

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने बताया, ‘‘यह विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. राउरकेला से 10 किलोमीटर पहले उतरते समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में चार यात्री और चालक दल के दो सदस्य सवार थे. सभी सुरक्षित हैं. यह इंडिया वन एयरलाइंस का विमान है. विमान का नंबर सी-208 है.''

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक को स्थिति से अवगत करा दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे निदेशक जल्द ही दुर्घटनास्थल का दौरा करेंगे.''

बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि यह राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित नियमित उड़ान थी.

