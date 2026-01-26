चारों तरफ बर्फ, बीच में अग्नि के फेरे...शिव-पार्वती के धाम से वायरल हुई मेरठ के कपल की शादी

Snow Wedding Uttarakhand: शनिवार को मौसम खुलते ही रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगीनारायण मंदिर और आसपास का इलाका बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपटा दिखा. इसी दौरान वसंत पंचमी के पावन मौके पर एक अनोखी शादी हुई. मेरठ से आए दूल्हा दुल्हन ने मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि के फेरे लिए. बर्फ गिरती रही और विवाह मंडप सजता रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन लाल लहंगे में बर्फ पर संभल संभलकर चल रही है, जबकि दूल्हा शेरवानी के ऊपर जैकेट पहने नजर आता है. पीछे एक महिला दुल्हन का लहंगा थामे हुए चलती दिखती है. दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून साफ झलकता है.

शिव पार्वती के विवाह स्थल पर शादी का महत्व (Wedding at Mythological Shiva Parvati Site)

त्रियुगीनारायण मंदिर को पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है. यही वजह है कि यहां शादी करना कई जोड़ों का सपना होता है. वायरल वीडियो में दूल्हे को कैमरे की ओर देखकर कहते सुना जा सकता है कि प्रभु का आशीर्वाद मिल गया. शादी के बाद कपल ने खुद को मेरठ का निवासी बताया.

सोशल मीडिया पर छाई बर्फीली शादी (Social Media Reaction on Snow Wedding)

वीडियो सामने आते ही लोग इमोशनल हो गए. किसी ने लिखा बर्फ में ऐसी शादी पहली बार देखी, तो किसी ने कहा इतनी ठंड में भी दुल्हन बेहद ग्रेसफुल लगी. इसी बीच उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सीजन की पहली भारी बर्फबारी भी चर्चा में रही. बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली, मसूरी, मुनस्यारी और नैनीताल के कई इलाकों में मोटी बर्फ जम गई.

