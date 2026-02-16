तवांग की भारी बर्फबारी में फंसी गाड़ी, रिजिजू ने उतरकर खुद लगाया धक्का, वीडियो शेयर कर की ये अपील

अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारी बर्फबारी के बीच केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल मंत्री रिजिजू ने यह वीडियो खुद अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह लोगों के साथ मिलकर एक फंसी हुई गाड़ी को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब उनका ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

During heavy snow we must prepared for any situation. Personnel of Border Roads Organisation are forever alert for continuous movement of Defence Forces and Civilians. We faced huge Snow blockade, between Shongatser Lake and PT Tso area, under Tawang district, Arunachal Pradesh pic.twitter.com/UZPaHUwJuy — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 16, 2026

वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में किरेन रिजिजू स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सड़क पर फंसी एक गाड़ी को धक्का लगाते दिख रहे हैं. इस दौरान क्षेत्र में बर्फबारी इतनी तेज थी कि वाहन मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे. रिजिजू ने यह भी संदेश दिया कि ऐसे मौसम में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि तवांग जैसे इलाकों में अचानक मौसम बदलने से हालात चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं.

रिजिजू की हो रही तारीफ

इसके साथ ही उन्होंने BRO की चौकसी और तत्परता की भी सराहना की. इस वीडियो और पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं और इसे “ग्राउंड पर मौजूद नेता” का उदाहरण बता रहे हैं. तवांग क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे कई मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है. BRO लगातार सफाई अभियान और बर्फ हटाने का काम कर रही है.