बर्फ के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा, केदारनाथ धाम में जवानों ने मनाया 77वां गणतंत्र दिवस

केदारनाथ धाम में 11,755 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने भारी बर्फबारी व माइनस तापमान के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया.

केदार घाटी में शान से लहराया तिरंगा
  • केदारनाथ में गणतंत्र दिवस श्रद्धा और देशभक्ति के साथ समुद्र तल से तीन हजार पांच सौ मीटर ऊंचाई पर मनाया गया
  • ITBP और उत्तराखंड पुलिस के जवान माइनस तापमान और बर्फबारी के बीच भी तिरंगा फहराने का कर्तव्य निभा रहे हैं
  • ठंड और बर्फबारी के कारण आवाजाही कठिन होने के बावजूद जवान सुरक्षा, बर्फ हटाने और सहायता का समर्पण दिखा रहे हैं
रुद्रप्रयाग:

पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम है, हर कोई देशभक्ति के रंगों में सराबोर दिख रहा है. समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर (11,755 फीट) की ऊंचाई पर स्थित विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम में इस बार 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. जहां चारों ओर बर्फ की मोटी परत, लगातार हो रही बर्फबारी और शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान के बीच भी जवानों ने राष्ट्रीय पर्व को पूरे सम्मान और जोश के साथ मनाया.

कड़कड़ाती ठंड के बीच फहराया तिरंगा

केदारनाथ धाम में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने बाबा केदार की पावन भूमि पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया. माइनस तापमान, तेज ठंडी हवाओं के बावजूद जवानों का हौसला कम नहीं हुआ. राष्ट्रगान की धुन के साथ पूरा धाम देशभक्ति के भाव से भर उठा.

मुश्किल हालात में डटे हैं जवान

बाबा केदारनाथ धाम में तैनात ये जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं. जहां सर्दियों में तापमान अक्सर माइनस 10 से माइनस 20 डिग्री तक पहुंच जाता है. बर्फबारी के कारण आवाजाही और काम बेहद मुश्किल हो जाता है. कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह बर्फ से ढक जाते हैं. इसके बावजूद जवान सुरक्षा से लेकर बर्फ हटाने तक हर जिम्मेदारी को लगातार निभाते रहते हैं.

कर्तव्य, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल

इन जवानों का काम केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है. वे धाम तक पहुंच के रास्तों को सुरक्षित रखते हैं. बर्फ हटाने में मदद करते हैं. खराब मौसम में फंसे कर्मचारियों और यात्राकर्मियों का सहयोग करते हैं. धाम की सुरक्षा और व्यवस्था को हर स्थिति में बनाए रखते हैं. कड़ाके की ठंड में भी उनका यह समर्पण राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है.

पूरे देश के लिए प्रेरणा है केदारनाथ के जवानों का जज्बा

बर्फ से ढकी इस अद्भुत और पवित्र भूमि पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाकर ITBP ने साबित किया है कि देश के लिए समर्पित भाव किसी भी मौसम, किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है. इस ऊंचाई पर तिरंगा फहराने की यह भावना पूरे देश के लिए प्रेरणा है.

