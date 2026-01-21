विज्ञापन
विशेष लिंक

घर आया फौजी पति, सुबह से तैयारी कर रही थी पत्नी, दिल छू लेगी ये कहानी

जब वर्दी में कोई अपना लौटता है, तो घर भी दुआओं से सज जाता है. एक फौजी की पत्नी ने पति के स्वागत की तैयारी का दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर जहां कुछ लोगों के चेहरे खिल रहे हैं. वहीं कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
घर आया फौजी पति, सुबह से तैयारी कर रही थी पत्नी, दिल छू लेगी ये कहानी
पति के घर आते ही पत्नी ने इस तरह लुटाया प्यार, फौजी 'पिया' का दिल से किया स्वागत

Fauji Husband Welcome: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मनीषा नाम की महिला ने अपने दिल के जज्बात कैमरे में कैद कर लिए. उनके पति भारतीय सेना में हैं और लंबे वक्त बाद ड्यूटी से घर लौटे. वीडियो के कैप्शन में मनीषा ने लिखा, 'Finally my soulmate is back home.' बस यही लाइन पूरे वीडियो की रूह बन जाती है. वीडियो की शुरुआत मनीषा के तैयार होने से होती है. हल्का मेकअप, मांग में सिंदूर और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान...हर फ्रेम में इंतजार की मिठास साफ झलकती है.

रसोई से पूजा तक, हर जगह मोहब्बत (fauji family love story)

इसके बाद मनीषा अपनी रसोई दिखाती हैं, जहां उन्होंने पति की पसंद के पकवान बनाए. दाल, सब्जी और मिठाई सब कुछ प्यार से सजा हुआ. फिर वह घर को फूलों से सजाती हैं. जमीन पर फूलों से बना दिल, उस पर लिखा Welcome और हाथ में सजी हुई पूजा की थाली. यह सब सिर्फ एक स्वागत नहीं, बल्कि उस धैर्य और कुर्बानी की कहानी है जो फौजी परिवार रोज जीते हैं

Latest and Breaking News on NDTV

मिलन का वो लम्हा जिसने सबको रुला दिया (army family emotional video)

वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है, जब फौजी साहब घर में कदम रखते हैं मनीषा उन्हें मिठाई खिलाती हैं, गले लगाती हैं और वह बदले में गुलाब देते हैं. इसके बाद पति अपने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं. पूरा परिवार मिलकर केक काटता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे Indian Army reunion video बताते हुए खूब सराहा. किसी ने लिखा, 'इतना सच्चा प्यार आज कम दिखता है.' तो किसी ने कहा, 'फौजी परिवारों को सलाम.'

Latest and Breaking News on NDTV

यह वीडियो सिर्फ एक कपल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की झलक है जो देश के लिए अपनों से दूर रहते हैं. यह हमें याद दिलाता है कि वर्दी के पीछे भी रिश्तों का सुकून और इंतजार छिपा होता है.

ये भी पढ़ें:- मेरी ही किस्मत से तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित

ये भी पढ़ें:- जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Army Wife Video, Fauji Husband Welcome, Army Family Emotional Video, Indian Army Reunion, Viral Instagram Reel, Fauji Family Love Story
Get App for Better Experience
Install Now