'भैया सबसे महंगी साड़ी दिखाओ', टशन-टशन में महिला ने लुटा दिए 29 हजार रुपये, ऑनलाइन कीमत देख उड़े होश

Trending: मिष्टी यादव नाम की महिला ने गुरुवार को अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 'आज मैं साड़ी खरीदने बाजार गई थी. जिस दुकान पर मैं साड़ियां देख रही थी, वहां काफी भीड़ थी. तभी एक महिला उस दुकान पर आई और दुकानदार से बोली- भैया! जरा अपनी दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखाइए. बिना समय बर्बाद किए, दुकानदार ने उसे 29000 रुपये की एक साड़ी दिखाई. महिला ने उसे देखा, ज़्यादा मोल-भाव नहीं किया, और किसी दूसरी दुकान पर कीमत पता किए बिना ही उसे खरीद लिया.'

'आउट ऑफ क्यूरोसिटी चेक किए दाम'

मिष्टी ने आगे लिखा, 'मैं यह सब देख रही थी. उत्सुकतावश, मैंने सोचा कि उस साड़ी की असल कीमत क्या होगी. इसलिए, मैंने उसकी कीमत ऑनलाइन चेक करने का फैसला किया. वही साड़ी जिसे महिला ने दुकान से 29 हजार में खरीदा था, ऑनलाइन सिर्फ 9700 रुपये में मिल रही थी. इसका मतलब यह है कि अगर ऑनलाइन कीमत सही थी और वह बिल्कुल वही साड़ी थी, तो महिला ने लगभग 19 हजार 300 ज्यादा खर्च कर दिए.'

'लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं?'

पोस्ट की आखिर में मिस्टी ने कहा, 'मैं सोचने लगी कि लोग अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते समय इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं. साड़ी खरीदने में कोई बुराई नहीं है. हर किसी को अपनी पसंद की चीज खरीदने और खुद पर पैसे खर्च करने का हक है. लेकिन क्या कुछ भी खरीदने से पहले दो-तीन अलग-अलग जगहों पर कीमतें चेक कर लेना जरूरी नहीं है? हो सकता है कि दुकान की कीमत में किराया, स्टाफ की सैलरी, सर्विस और अन्य खर्च शामिल हों. फिर भी, ग्राहकों को कीमतें जरूर देखनी चाहिए ताकि वे अपनी खरीदारी से संतुष्ट रह सकें.'

यहां पढ़ें पूरी पोस्ट:-

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन वायरल

इस पोस्ट को पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि उस महिला के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'कुछ भी खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करना हमेशा एक समझदारी भरा फैसला होता है. मेहनत की कमाई को सोच-समझकर खर्च करना चाहिए, और थोड़ी सी रिसर्च से हमारे काफी पैसे बच सकते हैं.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'असली लग्जरी सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि यह समझ होना है कि पैसे को सही जगह कैसे खर्च किया जाए. हमारी मेहनत की कमाई के हर एक रुपये की अपनी अहमियत होती है.'

यह भी पढ़ें | 'दुबई में ऑफिस खोलने से पहले UAE में रहने वाले इंडियंस के साथ काम करना बंद कर दो', मारवाड़ी ने समझाया लॉजिक

यह भी पढ़ें | इंस्टाग्राम पर एक पत्थर के 80 हजार फॉलोअर्स, लोग PhonePe से उसे भेज रहे रुपये