भारतीय सड़कों पर अपना एकतरफा दबदबा रखने वाली और बड़े परिवारों की पहली पसंद बन चुकी Innova Hycross अब एक बिल्कुल नए और बेहद एडवांस अवतार में हमारे सामने आ चुकी है. Toyota ने भारत में अपनी नई Toyota Innova Hycross Facelift को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत 19.59 लाख रुपये रखी गई है. इस नए फेसलिफ्ट मॉडल को कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई 'Flex Hybrid Electric' ब्रांडिंग के तहत पेश किया है. इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अब 20% से लेकर पूरे 85% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल (E20 से E85) पर भी बहुत ही आसानी से दौड़ सकेगी. जिससे प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही आपकी जेब पर पड़ने वाला फ्यूल का भारी-भरकम खर्च भी काफी कम हो जाएगा.

Toyota Innova Hycross Facelift की वेरिएंट्स और कीमत

Toyota ने अपनी इस नई फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इनोवा हाइक्रॉस को G, GX, VX और ZX जैसे चार वेरिएंट्स के साथ मार्केट में उतारा है. वहीं, इसका सामान्य पेट्रोल मॉडल केवल अकेले GX वेरिएंट के साथ उपलब्ध रहेगा.

पेट्रोल मॉडल (GX Variant): इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.59 लाख रुपये रखी गई है.

इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.59 लाख रुपये रखी गई है. फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड (G Variant): एथेनॉल को सपोर्ट करने वाले इस शुरुआती बेस हाइब्रिड मॉडल की कीमत 19.99 लाख रुपये है.

एथेनॉल को सपोर्ट करने वाले इस शुरुआती बेस हाइब्रिड मॉडल की कीमत 19.99 लाख रुपये है. फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड (GX Variant): इस शानदार मिड-हाइब्रिड मॉडल की कीमत 23.99 लाख रुपये तय की गई है.

इस शानदार मिड-हाइब्रिड मॉडल की कीमत 23.99 लाख रुपये तय की गई है. फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड (VX Variant): फीचर्स से लोडेड इस प्रीमियम हाइब्रिड मॉडल की कीमत 28.79 लाख रुपये रखी गई है.

फीचर्स से लोडेड इस प्रीमियम हाइब्रिड मॉडल की कीमत 28.79 लाख रुपये रखी गई है. फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड (ZX Variant): सबसे टॉप-एंड और अल्ट्रा-लग्जरी हाइब्रिड मॉडल की कीमत 31.99 लाख रुपये है.

Toyota Innova Hycross Facelift के फीचर्स

दिखने के मामले में इस नई Innova Hycross का फ्रंट प्रोफाइल पहले के मुकाबले काफी चौड़ा और दमदार लगता है. इसके फ्रंट में एक बड़ा और बोल्ड ग्रिल दिया गया है, जिसपर सिल्वर फिनिश वाले ज्योमेट्रिक डिज़ाइन्स बने हुए हैं. ग्रिल के ऊपरी हिस्से में एक पतली ब्लैक स्ट्रिप मिलती है, जिसके बीच में Toyota का चमचमाता लोगो लगा है. ये स्ट्रिप सीधे इसकी पैनी प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स से जुड़ती है, जिसमें अब डबल-स्टैक्ड LED DRLs को इंटीग्रेट किया गया है.

गाड़ी की साइड प्रोफाइल मस्कुलर व्हील आर्च, क्रोम डोर हैंडल्स और खिड़कियों के चारों तरफ लगी प्रीमियम क्रोम स्ट्रिप्स इसके आलीशान लुक को कई गुना बढ़ा देती हैं. पीछे की तरफ इसमें डबल-स्टैक्ड एलईडी टेललाइट्स, रूफ पर लगा स्पॉइलर और शार्क-फिन एंटीना दिया गया है. ग्राहक इसे सुपर व्हाइट, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिस अगेहा ग्लास फ्लेक जैसे पांच बेहद खूबसूरत रंगों के ऑप्शन्स में खरीद सकते हैं.

1100 किमी से ज्यादा चलने वाला हाइब्रिड इंजन

इस नई हाइक्रॉस का इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है. ये कार 20% से लेकर 85% तक एथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल पर बहुत ही आसानी से चलने में कैपेबल है, जो पुराने मॉडल की E20 लिमिट से कहीं ज्यादा बेहतर है. इसमें 2.0-लीटर का दमदार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है.

पावर और टॉर्क: ये हाइब्रिड सिस्टम मिलकर पूरे 186 hp की मैक्सिमम कंबाइंड पावर और इसका पेट्रोल इंजन अकेले 191 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ड्राइविंग मोड्स: सड़क और परिस्थितियों के हिसाब से ड्राइवर को बेहतर रिस्पॉन्स देने के लिए इसमें Normal, Eco और Power जैसे तीन अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जो आपकी राइड को बेहद स्मूथ बना देते हैं.

सेफ्टी और केबिन

कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक बिल्कुल नए जमाने का केबिन देखने को मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर सबसे बड़ा बदलाव इसकी दो नई स्क्रीन्स के तौर पर हुआ है. केबिन में अब वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 12.3-इंच का फ्लोटिंग टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, और ठीक इसी के समान साइज का एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है जो ड्राइवर एरिया को बहुत ही मॉडर्न लुक देता है.

सफर को फर्स्ट-क्लास फ्लाइट जैसा आरामदायक बनाने के लिए इसकी दूसरी रो (लाइन) में पावर ओटोमन सीटें दी गई हैं. इसके अलावा, केबिन में पियानो-ब्लैक डोर ट्रिम्स, पीछे के यात्रियों के लिए एक नई फोल्डेबल टेबल, गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइवर के लिए 8-वे पावर-एडजस्टेबल सीट, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ और कमाल के म्यूजिक के लिए सबवूफर के साथ 9-स्पीकर्स वाला प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है.

इसमें कंपनी की सबसे एडवांस Toyota Safety Sense सुरक्षा तकनीक दी गई है. इस सेफ्टी सुइट के तहत कार में प्री-कोलिजन सिस्टम, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट और पीछे से आने वाले ट्रैफिक के लिए रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे कई कमाल के एआई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए गाड़ी के अंदर छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

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