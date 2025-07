इस महिला फॉरेस्ट ऑफिसर ने पकड़ा था 18 फुट लंबा कोबरा सांप, सचिन तेंदुलकर ने किया सलाम, तारीफ में कही ये बात

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में महिला वन अधिकारी जीएस रोशनी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़ी आसानी से एक जंगली सांप कोबरा का रेस्क्यू करती दिख रही हैं. पेप्पारा क्षेत्र की इस घटना में महिला फॉरेस्ट ऑफिसर ने बड़े किंग कोबरा सांप को पकड़ा था. वीडियो वायरल होने के बाद महिला ऑफिसर की हिम्मत की दाद दी जा रही है और उनके इस जज्बे को सलाम किया जा रहा है. अब तारीफ करने वालों में एक बड़ा नाम टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का नाम भी जुड़ गया है. 'गॉड ऑफ क्रिकेट' सचिन ने अपने एक्स हैंडल पर इस वीडियो को शेयर कर उनके लिए तालियां बजाई हैं.



सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा? (Sachin Tendulkar Praises Roshni)



सचिन तेंदुलकर ने राजन मेढेकर नामक शख्स का पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'सुंदर, साहसी, निडर ऑफिसर रोशनी के काम में यह सब शामिल है'. बता दें, सचिन कभी इस तरह के तारीफ वाले पोस्ट में पीछे नहीं रहते हैं. वह समाज से जुड़े ऐसे साहसिक कार्य करने वालो के लिए तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. बात करें, जीएस रोशनी की तो वह एक बीट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और उन्होंने हाल ही में 17 से 18 फुट लंबे कोबरा को चुटकियों में पकड़ा है, जिसका वजन तकरीबन 20 किलो है. वायरल वीडियो में आप रोशनी की हिम्मत और साहस को साफ-साफ देख सकते हैं.

Graceful, courageous, and fearless, all in a day's work for Officer Roshni. ???? https://t.co/1rLzkLWjVk