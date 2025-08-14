विज्ञापन

Sachin Tendulkar की होने वाली बहू की अनसीन फोटोज, 5वीं तस्वीर देखकर कहेंगे ब‍िजनेस वुमन नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखती हैं Saaniya Chandok

Arjun Tendulkar fiancé Saaniya Chandok: आइए जानते हैं कि सान‍िया चंडोक कौन हैं और क्या करती हैं. साथ ही एक नजर डालेंगे उनकी कुछ अनसीन फोटोज पर-

Read Time: 2 mins
Share
Sachin Tendulkar की होने वाली बहू की अनसीन फोटोज, 5वीं तस्वीर देखकर कहेंगे ब‍िजनेस वुमन नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखती हैं Saaniya Chandok
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक?

Arjun Tendulkar fiancé Saaniya Chandok: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar ) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में एक निजी समारोह में सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) से सगाई कर ली है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर सानिया चंडोक की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में लोग सानिया के लुक्स और उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सान‍िया चंडोक कौन हैं और क्या करती हैं. साथ ही एक नजर डालेंगे उनकी कुछ अनसीन फोटोज पर-

भारती सिंह ने बताया बच्चे की बंद नाक खोलने का असरदार नुस्खा, बस सोते हुए कर दें ये काम, रातभर आएगी चैन की नींद

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक?

बता दें कि सान‍िया चंडोक मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई का हॉस्पिटैलिटी और फूड का बिजनेस है. वहीं, सानिया खुद भी एक ब‍िजनेस वुमन हैं. जानकारी के अनुसार, सानिया मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP की पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

खास बात यह है कि अर्जुन तेंदुलकर से अलग सानिया की उनकी बहन सारा तेंदुलकर के साथ भी खास बॉन्ड‍िंग हैं. सारा कई बार अपने इंस्टा हैंडल पर सानिया के साथ फोटोज और रील शेयर कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

एक फोटो में सारा ने सानिया को अपनी 'फॉरएवर प्लस वन' बताया है. इस तस्वीर में सानिया पेस्टल ब्लू कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वहीं, सारा ने पिंक साड़ी पहनी हैं.

इससे अलग भी सानिया की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, जिनमें उनके सिंपल लुक की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

सानिया सार्वजनिक रूप से ज्यादा सामने नहीं आई हैं. इंस्टाग्राम पर उनका प्राइवेट अकाउंट है, जहां उन्हें 1,207 लोग फॉलो करते हैं. वहीं, अपने इस अकाउंट पर सानिया ने कुल 26 पोस्ट शेयर की हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कहा जा रहा है अर्जुन और सानिया लव मैरिज करने वाले हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान दोनों ओर नहीं आया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Saaniya Chandok, Arjun Tendulkar, Sara Tendulkar, Sachin Tendulkar, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com