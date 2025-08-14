Arjun Tendulkar fiancé Saaniya Chandok: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar ) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने हाल ही में एक निजी समारोह में सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) से सगाई कर ली है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर सानिया चंडोक की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में लोग सानिया के लुक्स और उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि सान‍िया चंडोक कौन हैं और क्या करती हैं. साथ ही एक नजर डालेंगे उनकी कुछ अनसीन फोटोज पर-

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक?

बता दें कि सान‍िया चंडोक मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई का हॉस्पिटैलिटी और फूड का बिजनेस है. वहीं, सानिया खुद भी एक ब‍िजनेस वुमन हैं. जानकारी के अनुसार, सानिया मुंबई में Mr. Paws Pet Spa & Store LLP की पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

खास बात यह है कि अर्जुन तेंदुलकर से अलग सानिया की उनकी बहन सारा तेंदुलकर के साथ भी खास बॉन्ड‍िंग हैं. सारा कई बार अपने इंस्टा हैंडल पर सानिया के साथ फोटोज और रील शेयर कर चुकी हैं.

एक फोटो में सारा ने सानिया को अपनी 'फॉरएवर प्लस वन' बताया है. इस तस्वीर में सानिया पेस्टल ब्लू कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वहीं, सारा ने पिंक साड़ी पहनी हैं.

इससे अलग भी सानिया की कई तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, जिनमें उनके सिंपल लुक की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सानिया सार्वजनिक रूप से ज्यादा सामने नहीं आई हैं. इंस्टाग्राम पर उनका प्राइवेट अकाउंट है, जहां उन्हें 1,207 लोग फॉलो करते हैं. वहीं, अपने इस अकाउंट पर सानिया ने कुल 26 पोस्ट शेयर की हैं.

कहा जा रहा है अर्जुन और सानिया लव मैरिज करने वाले हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान दोनों ओर नहीं आया है.