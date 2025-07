नंगे हाथों से विशालकाय किंग कोबरा को पकड़कर खड़ा हो गया शख्स, सांप का आकार देख चौंक गए लोग

King Cobra Video: सोशल मीडिया पर आए दिन विशाल सांपों जैसे किंग कोबरा और अजगर के ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं होता. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने X पर एक पोस्ट किया है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपने नंगे हाथों से एक विशालकाय किंग कोबरा को पकड़े हुए खड़ा है, जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने X पर 11 सेकंड की एक क्लिप शेयर की है, जिसमें दर्शक सांप के विशाल आकार और उस शख्स के निडर धैर्य को देखकर हैरान रह गए. जंगल से दिलचस्प जानकारियां साझा करने के लिए जाने जाने वाले कासवान ने वीडियो के साथ एक कैप्शन भी लिखा: "अगर आपने कभी किंग कोबरा के वास्तविक आकार के बारे में सोचा होगा. क्या आप जानते हैं कि यह भारत में कहां पाया जाता है. और जब यह आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए."

देखें Video:

If you ever wondered about the real size of King cobra. Do you know where it is found in India. And what to do when you see one !! pic.twitter.com/UBSaeP1cgO