जॉब अलर्ट! दुबई में 83 लाख रुपये मिलेगी सैलरी, बस करना होगा ये काम, जानें कैसे करना है अप्लाई

अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और देश से बाहर मोटी सैलरी वाली जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं और अगर आपका प्रोफाइल इस सीवी से मैच करता है, तो यह जॉब आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है. दरअसल, दुबई की एक जॉब एजेंसी ने सोशल मीडिया पर हाउस मैनेजर की नौकरी के लिए एक जॉब पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट जॉब और आवेदक के रोल व सैलरी के बारे में भी बताया गया है. अगर आप इस नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो इस जॉब के लिए आपको सालाना 83 लाख रुपये सैलरी मिलेगी. यह जॉब दुबई और यूएई की राजधानी अबू धाबी में होगी, जिसमें फुल टाइम काम करना होगा और इन दो शहरों के क्लाइंट से डील भी करनी होगी.



83 लाख रुपये सैलरी वाली जॉब (Job for VIP clients in Dubai and Abu Dhabi)



दुबई में प्रीमियर डोमेस्टिक स्टाफिंग और प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी रॉयल मैसन ने यह पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट का कई सोशल मीडिया यूजर्स मजाक भी रहे हैं कि वे एक शानदार लाइफस्टाइल के लिए अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, जॉब अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम हाउस मैनेजर, अर्जेंट हायर, हमें दुबई और अबू धाबी में वीआईपी के लिए दो हाउस मैनेजर की तलाश है, महीने की सैलरी 30000 एईडी (यानि 7 लाख रुपये) होगी'. दरअसल, कंपनी को दो हाउस मैनेजर की तलाश है, जो उनकी मांग को पूरा करते हों.



क्या करना होगा काम (Role includes managing household operations and staff)

रॉयल मैसन के पोस्ट के कैप्शन में आगे लिखा है, 'हमें इस वक्त स्किल्ड और डेडिकेटेड फुल टाइम हाउस मैनेजर चाहिए, जो हमारी टीम का हिस्सा बन सके, हाउस मैनेजर को प्राइवेट रूम्स के रोजमर्रा के कार्यों की देखरेख करनी होगी, कर्मचारियों पर ध्यान देना होगा, हर चीज का रखरखाव करना होगा, घरेलू बजट को भी मैनेज करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं'. पोस्ट में कहा गया है, 'आदर्श कैंडिडेट्स में मजबूत संगठनात्मक कौशल, डिटेल्स पर अच्छे से पकड़ और कई कार्यों और प्राथमिकताओं को प्रबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए'. कंपनी का कहना है कि जो कोई भी आवेदक इन सभी ज़रूरतों पर खरा उतरेगा, उसे ही इस जॉब के काबिल समझा जाएगा.



कैसे करें अप्लाई? (How To Apply For Job)

जिन लोगों के मन में यह सवाल है कि इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है तो एजेंसी ने इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में साझा किया है. साथ ही कहा है कि आवेदक फोन कॉल करने से बचें, क्योंकि मैनेजमेंट पहले ही भारी संख्या में आवेदकों से पूछताछ कर रहा है. रॉयल मैसन दोनों पार्ट टाइम और फुल टाइम डोमेस्टिक स्टाफिंग सर्विसेज के लिए जाना जाता है. क्या आप अप्लाई करने जा रहे हैं?

ये भी पढ़ें: दुबई में 60 हजार से ज्यादा कीमत में किराए पर मिल रहा इतना छोटा कमरा, वायरल पोस्ट पर बोले लोग- इससे बड़ी तो बालकनी