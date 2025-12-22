विज्ञापन
Cheapest Home Loan: घर खरीदने की है प्लानिंग? जानिए कौन सा बैंक दे रहा सबसे सस्ता होम लोन? यहां देखें पूरी लिस्ट

Lowest Home Loan Interest Rates 2025: अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लोन लेने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर जरूर क्रास चेक कर लें. सही बैंक चुनने से आपकी मंथली EMI कम हो सकती है और लाखों रुपये की बचत भी हो सकती है.

Cheapest Home Loan Interest Rate in December 2025: देश के कई सरकारी बैंक सबसे सस्ता होम लोन ऑफर कर रहे हैं जहां ब्याज दर 7.10 प्रतिशत से शुरू हो रही है.
नई दिल्ली:

Cheapest Home Loans in December 2025: आज के समय में अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है लेकिन बढ़ती महंगाई और भारी ईएमआई की वजह से यह सपना कई बार अधूरा रह जाता है. ऐसे में अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं और कम ब्याज दर वाला होम लोन (Lowest Home Loan Interest Rate) तलाश रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. सही बैंक चुनने से सस्ती ब्याज दर पर होम लोन मिल जाएगा जिससे आपकी मासिक किस्त कम हो सकती है और लाखों रुपये की बचत भी हो सकती है.

होम लोन लेते समय सबसे अहम चीज होती है ब्याज दर क्योंकि यही तय करती है कि आपको कुल मिलाकर कितना पैसा चुकाना होगा. यहां जानिए 2025 में सबसे कम ब्याज दर पर होम लोन कौन सा बैंक दे रहा है और किन शर्तों पर यह लोन मिल रहा है.

कौंन से बैंक ऑफर कर रहे सबसे सस्ता होम लोन

देश के कई सरकारी बैंक सबसे सस्ता होम लोन ऑफर कर रहे हैं जहां ब्याज दर 7.10 प्रतिशत से शुरू हो रही है,जो बाकी कई बैंकों के मुकाबले कम मानी जाती है. इस लिस्ट में  सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक शामिल हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र 

अगर सबसे कम ब्याज दर की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आता है. यहां होम लोन की ब्याज दर 7.10 प्रतिशत सालाना से शुरू होती है जो अच्छे सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों को मिलती है. इस बैंक की खास बात यह है कि कई मामलों में प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती. महिला ग्राहकों और डिफेंस कर्मियों को ब्याज दर में अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है जिससे होम लोन और सस्ता हो जाता है.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां से आप करीब 30 साल तक के लिए होम लोन ले सकते हैं. इस बैंक में प्रोसेसिंग फीस ज्यादा नहीं है और अधिकतम 20 हजार रुपये तक रहती है. नौकरी करने वाले लोगों को यहां घर की कीमत का करीब 90 प्रतिशत तक लोन मिल सकता है जबकि बिजनेस करने वालों को लगभग 80 प्रतिशत तक लोन दिया जाता है. इस बैंक का होम लोन 7.35 प्रतिशत सालाना ब्याज दर से शुरू होता है और इसका इस्तेमाल नया घर खरीदने पुराने घर या फ्लैट की खरीद घर बनवाने मरम्मत कराने और घर के इंटीरियर के लिए भी किया जा सकता है.


यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन भी 7.35 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध है. यह बैंक 30 साल तक के लिए लोन देता है और प्रॉपर्टी की कीमत का करीब 90 प्रतिशत तक लोन मिल सकता है. इस लोन का इस्तेमाल नया घर खरीदने के साथ साथ घर की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए भी किया जा सकता है. यूनियन बैंक प्रधानमंत्री आवास योजना को भी सपोर्ट करता है जिससे पात्र लोगों को घर खरीदने में और राहत मिलती है.

बैंक ऑफ इंडिया 

बैंक ऑफ इंडिया भी सस्ते होम लोन के मामले में पीछे नहीं है. यहां से करीब 30 साल की अवधि के लिए होम लोन लिया जा सकता है और लोन की रकम कुछ मामलों में 5 करोड़ रुपये तक जा सकती है. बैंक ऑफ इंडिया में भी होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 7.35 प्रतिशत सालाना है जिससे लंबी अवधि में आपकी ईएमआई काबू में रहती है.

अगर आप भी घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो लोन लेने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से इन बैंकों की ब्याज दर शर्तें जरूर क्रास चेक कर लें. सही बैंक और सही ब्याज दर चुनकर आप अपने घर के सपने को कम खर्च में पूरा कर सकते हैं और आने वाले सालों में ईएमआई का बोझ भी कम रहेगा.

