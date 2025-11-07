ब्रिटिश फैमिली ने किया वंदे भारत ट्रेन का सफर, सुविधाएं देख रह गए हैरान, कही ऐसी बात, आपका दिल खुश हो जाएगा

British family Vande Bharat Journey: भारत घूमने आई एक ब्रिटिश फैमिली ने वंदे भारत ट्रेन में अपने सफर का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो रहा है. हचिंसन फैमिली (Hutchinson Family) के इस वीडियो में पांच सदस्य दिखाई दे रहे हैं, कपल और उनके तीन बच्चे, जो ट्रेन में परोसे गए स्नैक्स और चाय का आनंद ले रहे हैं.

सिर्फ 1100 रुपये में टिकट और खाना भी शामिल

वीडियो में महिला कहती हैं, “इन टिकट्स की कीमत करीब 11 पाउंड प्रति व्यक्ति (करीब 1100 रु) पड़ी और इसमें खाना भी शामिल है.” ट्रे में उन्हें मिला- डाइट मिक्सचर, कैरामेल पॉपकॉर्न, पफ पैटी, आम का जूस और जिंजर टी सैशे. पहले तो वे चाय पाउडर देखकर कंफ्यूज हो गईं, लेकिन जब हॉट वॉटर आया और उन्होंने चाय बनाई तो बोलीं- "यह वाकई बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. वाह!"

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मिला प्यार

वीडियो को अब तक 14 लाख से ज्यादा बार देखा गया है और सैकड़ों लोगों ने कमेंट करके उनकी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा- “वंदे भारत वाकई शानदार ट्रेन है, सफर आरामदायक और फूड क्वालिटी भी बढ़िया.” दूसरे ने कहा- “Welcome to Bharat! अगली बार Tejas या Rajdhani में सफर करिए, वो भी बेस्ट हैं.”

वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में तैयार किया गया है. यह पूरी तरह ‘मेक इन इंडिया' पहल का हिस्सा है, डिजाइन से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ भारतीय. इसमें लगा ‘कवच सिस्टम' (Kavach) ट्रेन को ऑटोमैटिकली ब्रेक लगाकर टक्कर से बचाता है, जिससे सुरक्षा स्तर और बढ़ जाता है.

