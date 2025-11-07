दुनिया की सबसे घिनौनी शराब! थूक से बनाई जाती है ये अजीब ड्रिंक, स्वाद ऐसा कि चटकारे लेकर पीतें हैं लोग

Thook Wali Sharaab: दुनिया में शराब की अनगिनत किस्में हैं- व्हिस्की, वाइन, बीयर, रम आदि. लेकिन दक्षिण अमेरिका के अमेज़न जंगलों में एक ऐसी पारंपरिक शराब बनती है जिसे सुनकर ही लोगों के मुंह बन जाते हैं. इसका नाम है ‘चिचा डे युवा' (Chicha de Yuca) और इसे बनाने का तरीका सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाला है.

थूक से बनती है ये शराब

इस ड्रिंक को बनाने के लिए स्थानीय महिलाएं ‘युवा' या कैसावा (Cassava) नाम की एक जड़ को पहले उबालती हैं ताकि वह नरम हो जाए. फिर वे उसे मुंह में रखकर चबाती हैं, और थूक के साथ एक बर्तन में उगल देती हैं. इसके बाद उसी मिश्रण को फर्मेंट (ferment) किया जाता है और कुछ घंटों में यह शराब तैयार हो जाती है. लोग इसे मीठे-खट्टे स्वाद के लिए चटकारे लेकर पीते हैं, जबकि बाहर के लोग इसे “दुनिया की सबसे घिनौनी शराब” कहते हैं.

थूक से क्यों करते हैं फर्मेंटेशन?

इसका विज्ञान भी उतना ही दिलचस्प है. दरअसल, इंसान के थूक में मौजूद एंजाइम (एमाइलेज) स्टार्च को शुगर (चीनी) में बदल देते हैं. यही शुगर यीस्ट और बैक्टीरिया की मदद से अल्कोहल में बदल जाती है. यानी थूक इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है, जो कुदरती फर्मेंटेशन एजेंट का काम करता है.

देखें Video:

हजारों साल पुरानी परंपरा

इतिहासकारों के मुताबिक, चिचा का इतिहास 5000 ईसा पूर्व से जुड़ा है. यह पेय इंका सभ्यता (Inca Empire) के दौर से बनता आ रहा है. पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील की कई जनजातियां आज भी इसे परंपरा के तौर पर तैयार करती हैं. इस ड्रिंक का इस्तेमाल त्योहारों, अतिथि स्वागत और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है.

क्या यह सुरक्षित है पीने के लिए?

कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि “थूक से बनी चीज़ क्या सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगी?” Food Republic की रिपोर्ट के अनुसार, फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाला अल्कोहल अधिकांश हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. हालांकि, अब कई जगह यह ड्रिंक आधुनिक तरीकों से बनाई जाती है, बिना थूक के, इसके लिए माल्टेड कैसावा या इंडस्ट्रियल यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है.

संस्कृति का प्रतीक, घिन का नहीं

इक्वाडोर की क्विचुआ जनजाति में ‘चिचा डे युवा' को वेलकम ड्रिंक की तरह पेश किया जाता है. यह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि उनकी परंपरा, एकता और आदर-संस्कार का प्रतीक है. सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ, तो कई लोग घबरा गए, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह संस्कृति की शान है.

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

“How They Made Chicha De Yuca Drink” नाम का वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने इसे “दुनिया की सबसे घिनौनी शराब” कहा, जबकि कुछ ने लिखा, “कभी-कभी परंपराएं तर्क से नहीं, भावना से समझी जाती हैं.”

यह भी पढ़ें: डेटिंग ऐप पर महिला ने Zohran Mamdani को कर दिया था रिजेक्ट, बताई यह खास वजह! पोस्ट वायरल

खुद को किया था आइसोलेट, बढ़ गया था 45 किलो वजन... IAS अधिकारी ने बताई UPSC सफलता के पीछे की दर्दभरी कहानी

दिल्ली का अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म पर ही बसी है 'बस्ती', दो-दो मंजिला घर बनाकर रह रहे लोग