'गुरुग्राम बिगनर्स के लिए नहीं...' चलते ट्रक में दूल्हा-दुल्हन कर रहे शादी, लोग बोले- काफी सस्ता जुगाड़ है

Viral Video: गुरुग्राम की सड़कों पर 'शादी का मंडप' दौड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सबको चौंका दिया है, जिसमें एक चलते हुए ट्रक के अंदर पूरी शादी की रस्मों को निभाते हुए दिखाया गया है. इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि गुरुग्राम की सड़क पर एक ट्रक जा रहा है, जिसकी एक साइड पूरी तरह खुली है. अंदर का नजारा बिल्कुल किसी आलीशान मैरिज हॉल के वेडिंग स्टेज जैसा है. चारों तरफ गेंदे और गुलाब के फूल सजे हैं, गुलाबी पर्दे लटके हैं और सुनहरे पैनल चमक रहे हैं. इस चलते-फिरते मंडप में सिर्फ सजावट ही नहीं है, बल्कि दूल्हा-दुल्हन, मंत्र पढ़ते पंडित जी और उनका परिवार भी मौजूद है.

रास्ते से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां धीमी करके इस हैरान कर देने वाले नजारे को देख रहे हैं. वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपनी हैरानी नहीं छिपा सका. उसने कैमरे पर कहा, "तभी तो मैं कहता हूं बॉस, गुरुग्राम बिगनर्स के लिए के लिए नहीं है. रेमंड वालों ने ट्रक के अंदर ही पूरी शादी का इंतजाम कर दिया है. पंडित, दूल्हा-दुल्हन और पूरा परिवार यहीं सफर करते हुए शादी कर रहा है. गजब है."

क्या यह कोई पब्लिसिटी स्टंट है?

ट्रक की बॉडी पर मशहूर कपड़ा ब्रांड 'Raymond' का नाम लिखा हुआ है. इससे यह साफ इशारा मिलता है कि यह कंपनी का कोई अनोखा प्रमोशनल कैंपेन या पब्लिसिटी स्टंट है. हालांकि, इस पूरे तमाशे पर कितना पैसा बहाया गया है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस अनोखे विज्ञापन पर मजे लेने शुरू कर दिए. एक यूजर ने वीडियो बनाने वाले की मेहनत को देखते हुए लिखा, "कंपनी ने इस काम के लिए जो भी पैसे दिए हों, लेकिन कैमरे के पीछे खड़े इस भाई की सैलरी तो तुरंत बढ़ जानी चाहिए."



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एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "यह तो काफी सस्ता जुगाड़ लग रहा है." वहीं कुछ लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया. उनका मानना है कि इस तरीके से न तो कोई टेंट लगाने का झंझट है और न ही महंगे वेन्यू या रिसॉर्ट बुक करने का भारी-भरकम खर्च. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक मजाक कर दिया कि शायद काम करने वालों को सिर्फ मुफ्त खाने का कूपन और नाम कमाने का मौका देकर ही निपटा दिया गया होगा.



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